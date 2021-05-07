التحريات في مصرع 3 أطفال بالحوامدية : استنشقوا كميات من الغازات السامة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة مصرع 3 أطفال أشقاء في الحوامدية، إثر نشوب حريق داخل منزلهم في الحوامدية، و تبين أنهم توفوا مختنقين نتيجة استنشاقهم كميات كبيرة من الغازات السامة التى تصاعدت جراء الحريق.

و يجرى رجال المعمل الجنائي فحصا للأدلة الجنائية التي تم رفعها من موقع الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته.

- النيابة تستعلم عن الحالة لوالدة المتوفين

و استعلمت النيابة عن الحالة الصحية لوالدة المتوفين، بعد إصابتها في الحريق، وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالتها، تمهيدًا لسماع أقوالها.

و كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل منزل في منطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها، وعثر على 3 أطفال أشقاء متوفيين داخل المنزل، وأصيبت والدتهم وتم نقل الضحايا ووالدتهم إلى المستشفى.

- أبرز أسباب الحرائق

وكانت الحماية المدنية قد وضحت في رسائل توعوية أبرز أسباب اندلاع الحرائق والتي كان منها التالي:

1.ترك المهملات والفضلات القابلة للاشتعال بمنطقة التصنيع والتي تشتعل ذاتيًا بوجود الحرارة.

2.السهو: كنسيان فرن الغاز وما عليه مشتعلًا.

3.الحوادث: كحوادث السيارات أو الطائرات.

4.التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.

5.حدوث شرر أو ارتفاع غير عادٍ فى درجة الحرارة نتيجة الاحتكاك فى الأجزاء الميكانيكية.

6.اللامبالاة والإهمال: كإلقاء عود الثقاب المشتعل أو عقب السيجارة على جسم قابل للاشتعال.

7.الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين

8.وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة للاشتعال فى مكان العمل.

9. العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة بحسن النية أو رمي بقايا السجائر.

10.الجهل: كسوء استعمال النار.

كما يوجد أسباب أخرى لا يد للإنسان فيها وذلك كالصواعق والزلازل وارتفاع حرارة الجو

- الوقاية من الحريق

تتم الوقاية بمنع نشوب الحريق وإزالة أسبابه وتحديد وحصر امتداده، ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها، كمنع التدخين فى الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائى واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائى والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.