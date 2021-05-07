الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات في مصرع 3 أطفال بالحوامدية : استنشقوا كميات من الغازات السامة

جثة
جثة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة مصرع 3 أطفال أشقاء في الحوامدية، إثر نشوب حريق داخل منزلهم في الحوامدية، و تبين أنهم توفوا مختنقين نتيجة استنشاقهم كميات كبيرة من الغازات السامة التى تصاعدت جراء الحريق. 

و يجرى رجال المعمل الجنائي فحصا للأدلة الجنائية التي تم رفعها من موقع الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته.

- النيابة تستعلم عن الحالة لوالدة المتوفين 

و استعلمت النيابة عن الحالة الصحية لوالدة المتوفين، بعد إصابتها في الحريق، وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالتها، تمهيدًا لسماع أقوالها.

و  كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل منزل في منطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها، وعثر على 3 أطفال أشقاء متوفيين داخل المنزل، وأصيبت والدتهم وتم نقل الضحايا ووالدتهم إلى المستشفى.

- أبرز أسباب الحرائق 

وكانت الحماية المدنية قد وضحت في رسائل توعوية أبرز أسباب اندلاع الحرائق والتي كان منها التالي:

1.ترك المهملات والفضلات القابلة للاشتعال بمنطقة التصنيع والتي تشتعل ذاتيًا بوجود الحرارة.

2.السهو: كنسيان فرن الغاز وما عليه مشتعلًا.

3.الحوادث: كحوادث السيارات أو الطائرات.

4.التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.

5.حدوث شرر أو ارتفاع غير عادٍ فى درجة الحرارة نتيجة الاحتكاك فى الأجزاء الميكانيكية.

6.اللامبالاة والإهمال: كإلقاء عود الثقاب المشتعل أو عقب السيجارة على جسم قابل للاشتعال.

7.الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين

8.وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة للاشتعال فى مكان العمل.

9. العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة بحسن النية أو رمي بقايا السجائر.

10.الجهل: كسوء استعمال النار.

كما يوجد أسباب أخرى لا يد للإنسان فيها وذلك كالصواعق والزلازل وارتفاع حرارة الجو

- الوقاية من الحريق 

تتم الوقاية بمنع نشوب الحريق وإزالة أسبابه وتحديد وحصر امتداده، ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها، كمنع التدخين فى الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائى واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائى والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.

تحريات الاجهزة الامنية مصرع 3 أطفال الحوامدية غازات سامة حريق

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

قبل العيد.. اعرف سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر بالأسواق 7/5/2021

الحكومة تكشف حقيقة تغيير شكل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر

بينها بلد عربي.. أماكن محتملة لسقوط «الصاروخ الصيني»

كامل الوزير: غلق الفتحات على أسوار السكة الحديد لمنع العبور غير الشرعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الطرق المؤدية للمسجد الأقصى ويعتقل 11 فلسطينيا