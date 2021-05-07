الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 330 حالة تعد على النيل ببنى سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم" أمس الخميس" إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على  مساحة 3200 متر بزمام مركز  ومدينة الواسطى،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها  على نهر النيل إلى 330 حالة تعد على إجمالى مساحة  118 ألف  و811 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء  الحملة وحتى اليوم  "

وأشار "أحمد إبراهيم"إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملات قد بدأت أواخر مارس الماضى وتستمر لمدة ثلاثة  أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،منوهاً عن تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ  عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

فيما أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة ، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

بني سويف محافظة إزالة التعديات الدكتور محمد هاني غنيم التعديات على نهر النيل

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