أمينة خليل: الحب الأول «وهم».. و«الوسادة الخالية» فيلمي المفضل

حلت الفنانة أمينة خليل ضيفة على برنامج لأول مرة مع إيناس الشواف على محطة راديو إنيرجي، للحديث عن أهم محطات مشوارها الفني وحياتها الشخصية.

وتحدثت أمينة خليل حول أول ظهور لها أمام الكاميرا وهي في عمر 12 عاما في لوكيشن عن مكتبة القاهرة في ألمانيا، لكنها تعتبر مسلسل "شربات لوز" الذي شاركت فيه مع يسرا، أول تقديمة رئيسية لها أمام الجمهور.

وأوضحت أمينة أنها لا تخطط لسنوات قادمة من حياتها لكنها تركز على الأيام القليلة المقبلة دائما، منوهة أيضا أنها لا تأخذ الحياة "سبهللة" بحسب وصفها، وتعمل دائما على تحقيق أحلامها.

ووصفت أمينة خلال في حوارها مع برنامج "لأول مرة " أن الانطباع الأول "فشنك" بحسب تعبيرها، وأن الحب الأول بأنه وهم، لكنه ليس أمرا سلبيا فالانبساط والسعادة والطاقة الإيجابية التي يمنحها الحب للأشخاص ينتهي دائما، والذكاء هو استغلال واستمرارية هذه الطاقة لفترة أطول.

وأشارت إلى تعرضها لسوء الفهم في مواقف عديدة وأن الانطباع الأول عنها دائما يكون أنها "مش لذيذة وتنكة".

وقالت أمينة خليل إنها من الأشخاص الذين يأخذون القرارات ويبدأون في تنفيذها فورا وعلى رأسها قرار الالتزام بنظام غذائي صحي.

وكشفت الفنانة عن حبها للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، وأن فيلم الوسادة الخالية من أعمالها المفضلة لأن والدها هو من أقنعها لمشاهدته.

وأضافت، أنها تعمل منذ 10 سنوات في مجال التمثيل، وفي كل أول يوم تصوير تشعر بنفس الشغف والشعلة التي تساعدها على تقديم أفضل ما عندها وفتح قلبها للعمل والشخصية.

وتشارك خليل في رمضان الجاري بمسلسل خلي بالك من زيزي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي كوميدي، ضمن أجواء عائلية، حيث يناقش قضية تعيشها معظم البيوت المصرية وهى المشكلات الزوجية، من خلال فتاة تقع في عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها وذلك خلال سياق درامي مشوق. - أبطال المسلسل ويشارك في بطولة مسلسل “خلي بالك من زيزي” كل من محمد ممدوح، وعلى قاسم، ونهي عابدين، والطفلة ريم عبد القادر، وبيومي فؤاد، صبري فواز، صفاء الطوخي، سلوى محمد على، وأسماء جلال، على الطيب وعدد كبير من نجوم الفن ، والمسلسل من تأليف ورشة سرد وإشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.