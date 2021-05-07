بعد ختام سهراتها.. 25 حفلا و3 دول عربية احتفلوا بشهر رمضان في الأوبرا

اختتمت دار الأوبرا المصرية أنشطتها وفعالياتها خلال شهر رمضان المبارك والتي شملت مجموعة من العروض الفنية بالإضافة إلى سهرات الدول العربية والإسلامية؛ صرح بذلك الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وأضاف الدكتور مجدي صابر أن جميع العروض شهدت التزاما كاملا من الحضور بكافة الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على السلامة العامة.

وتابع أن البرنامج الرمضانى تضمن عروضا مميزة أحياها نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منها 9 حفلات على مسرح النافورة الذى احتضن لأول مرة أمسيات الأوبرا خلال الشهر المعظم لكل من النجم محمد منير، عرض الليلة الكبيرة لطلاب مركز تنمية المواهب، اوركسترا الموسيقات العسكرية، مدحت صالح، دينا الوديدي، نوران ابو طالب ، المنشد ياسين التهامي الى جانب التونسية غاليه بن علي وفرقة الحضرة للانشاد الصوفي اللذان قدما عرضين إضافيين على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

٣ دول عربية وإسلامية مشاركة

وأوضح رئيس دار الأوبرا أن ثلاثة دول عربية واسلامية أحتفلت بالشهر الكريم على المسرح الصغير بتقديم الوان من الفنون عبرت عن تراثهم وثقافتهم وهي باكستان - فلسطين - الفلبين، واشار الى استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للاوبرا على مختلف مسارحها بـ 10 حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، ثلاث حفلات لمركز تنمية المواهب احتفلت الاوبرا خلال احدهم بعيد العمال ، فرقة تراث سيد درويش ، وحفل عيد القيامة لكورال ام النور ، حفلين لفرقة الانشاد الدينى ، اوركسترا الكونسرفتوار، إلى جانب حلقة من سلسلة وهابيات .

وخلال شهر رمضان تأكد الدور الريادي للأوبرا كمنارة للثقافة والفنون بقوتها الناعمة باعتبارها أحد مشاعل التنوير الجماهيرى .