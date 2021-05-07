الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات بيطرية مكثفة على أسواق قنا لمكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار

محافظ قنا
محافظ قنا

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات البيطرية اليومية بجميع مراكز المحافظة التسع، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، والمرور على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض، وحماية المستهلك من الغش التجاري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين مع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن خلال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم يوسف أبوالسعود، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن الحملات المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة، أسفرت عن تحرير عدد 12 محضرا للمخالفين بالذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونيه المتبعة والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة في ذلك، مؤكدا أن مديرية الطب البيطري بقنا ستواصل الحملات لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وكافة المنتجات الغذائيه ذات الأصل الحيواني، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وكان قد شدد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس والخاصة بغلق المحلات والمطاعم العامة و”الكافيهات” والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.


وأكد محافظ قنا استمرار جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة في تنظيم الحملات لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على المرور على كل القطاعات الخدمية والمحال التجارية  ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.

هذا وأشاد محافظ قنا بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم مراكز المحافظة بقرار رئيس مجلس الوزاراء بغلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن حزمة  الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الزحام والحفاظ على ارتداء الكمامات الطبية، لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.

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