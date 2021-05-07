الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: مجلس الولايات يوافق على مشروع قانون لتخفيف القيود على من تلقوا لقاح كورونا

ألمانيا: مجلس الولايات يوافق على مشروع قانون لتخفيف القيود على من تلقوا لقاح كورونا

كورونا
كورونا

وافق مجلس الولايات في ألمانيا (البوندسرات) اليوم الجمعة، على مشروع قانون يسمح لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو الذين تعافوا من المرض، بقضاء عطلة نهاية الأسبوع دون قيود.
 

وثمة آمال في أن يوقع الرئيس الألماني مشروع القانون، لينشر في الجريدة الرسمية بحلول نهاية اليوم، ووافق البرلمان الألماني "بوندستاج" على مشروع القانون أمس الخميس.
 

ويقضي مشروع القانون بالسماح لهؤلاء الأشخاص بالالتقاء في أعداد غير محدودة، ولن يتم احتسابهم ضمن العدد الإجمالي عند مقابلة آخرين لم يتم تطعيمهم.
 

وسيتم كذلك إلغاء القيود المفروضة على الخروج من المنزل بعد العاشرة مساءً بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح أو المتعافين.
 

ورغم ذلك، سيتعين على هؤلاء الأشخاص الالتزام بارتداء الكمامة وبقواعد التباعد الاجتماعي.
 

ولا يسري تخفيف القيود على الأشخاص الذين أصيبوا بطفرات كورونا غير المنتشرة على نطاق واسع في ألمانيا.

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

 

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس  843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

 

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (593،148 وفاة)، والبرازيل (414،645 وفاة)، والهند (230،168 وفاة)، والمكسيك (218،007 وفيات)، وبريطانيا (127,570 وفاة).

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

مجلس الولايات في ألمانيا المانيا كورونا كوفيد اللقاح

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