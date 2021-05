«التنسيق الحضاري» يبدأ في إعداد الجناح المصري ببينالي فينسيا للعمارة

بدأ الجهاز القومي التنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، في إعداد الجناح المصري ببينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته السابعة عشر، حيث سافر فريق العمل الفائز بتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة من خلال المسابقة التي طرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في ديسمبر 2019 للمرة الرابعة على التوالي والتي فاز فيها مشروع "الفتات المبارك" بتمثيل مصر في البينالي وهو المشروع المقدم من الدكتور مصطفى ربيع عبدالباسط رئيس الفريق، وكل من المهندس محمد رياض الحلبي، عمرو أحمد علام، وأحمد عصام سعد، والذي يحمل عنوان الفتات المبارك "بائعة الخبز" والذي استطاع الفريق من خلاله توضيح كيفية إعاشة الإنسان من مختلف الطبقات في تكامل دون تفرقه بينهم، حيث تحمل هذه الدورة فكرة تصميم وتنفيذ مشروع معماري يحقق موضوع المعرض وهو ? How will we live together لدورة 2020 والتي تم تأجيلها لعام 2021، نظرا لانتشار فيروس كورونا، ومن المقرر افتتاحه في ١٩ مايو 2021 ويستمر حتى نوفمبر من نفس العام.

بينالي فينيسيا

ويعتبر بينالي فينيسيا حدثا دوليا تشارك فيه الدول من مختلف أنحاء العالم، ومصر هي الدولة العربية الوحيدة التي لها جناح دائم في البينالي، كما أن مصر شاركت في العديد من الدورات، والتي نال فيها مشروع "بيكيا" الذي أهلته مسابقة التنسيق الحضاري للاشتراك في المسابقة الدورة الماضية بشهادة تقدير، وشارك بعدها في العديد من المسابقات الدولية الأخرى.

وتمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دولية للحاصلين عليها مما ينعكس على الفائزين والدول التي يمثلونها، وتعد مصر من أوائل الدول العربية والافريقية التي شاركت في البينالي.

معرض "إبداعات المعماريين الإيطاليين على أرض مصر"

وكان المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وجامباولو كانتيني، السفير الإيطالي بمصر، والدكتور دافيديه سكالماني، مدير المعهد الثقافي الإيطالي، افتتحا معرض "إبداعات المعماريين الإيطاليين على أرض مصر"، الذي ينظمه الجهاز بالتعاون مع السفارة الإيطالية بمصر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث، والذي استمر خلال الفترة من 26 - 28 أبريل 2021، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

وأوضح رئيس الجهاز أن فكرة معرض "إبداعات المعماريين الإيطاليين على أرض مصر" تأتي نظرا لتأثر العمران المصري بالعمران الإيطالي والمعماريين الإيطاليين الذين كان لهم أثر وبصمة واضحة على العمران المصري وقد عكس العمران مدى تأثر الثقافة المصرية بالثقافة الإيطالية واندماجهم ببعض، حيث إن المعماريين الايطاليين لهم بصمه على القصور التى كان من أهمها قصر المنتزه ورأس التين بالإسكندرية للمعماري أرنستو فروتشي، والمتحف الإسلامي بباب الخلق للمعماري انفونسو ماتسيكالكو، وكذلك مستشفى أبو الريش بالقاهرة، والمدرسة الإيطالية بالإسكندرية والنصب التذكاري بالعلمين وغيرها من المباني المعمارية المتميزة.

