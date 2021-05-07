أصحاب المحال والمقاهي عن مواعيد الغلق: «هتقلل من الزحمة بس خسارة لينا»

يتوافد العديد من المواطنين على محال الملابس خاصة في العشر الأواخر من رمضان من أجل اقتناء ملابس العيد، ومع قرارت رئاسة الوزراء وتحديد التاسعة مساء كموعد إغلاق لكافة المحال والمولات التجارية، بدأت أعداد المواطنين تقل بالتزامن مع موسم البيع والشراء لأصحاب المحال.

- وجدي: فقدنا ذروة الموسم

قال محمد وجدي صاحب أحد محال الملابس، إن الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم ذروة الموسم الذي ينتعش فيه حركة البيع والشراء، خاصة وأن الموسم الحالي يعتبر تعويضا عن أكثر من موسم مضى بخسائر فادحة إثر فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بعد أن بدأت حركة البيع والشراء في الانتعاش، جاءت قرارات رئاسة الوزراء بمواعيد الغلق في تمام التاسعة مساء وهو التوقيت الذي يبدأ فيها المواطنين التوجه للمحال للشراء، مشيرا إلى أن على الرغم من إغلاق المحال في التاسعة مساء حل جذري للحد من تفشي فيروس كورونا، إلا أنه سوف يسبب خسائر كبيرة لأصحاب المحال التجارية.

- رفعت: مواعيد الغلق ستحد من الزحام عقب الإفطار

ومن جانبه أوضح رفعت طارق، صاحب إحدى محال الملابس بمنطقة امبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن إغلاق المحال في تمام التاسعة مساء سوف يقلل من الزحام والتكدس في المحال والشوارع، لكنه سوف يكون سبب في خسائر كبيرة لأصحاب المحال.

و استكمل حديثه بأن تحديد موعد للغلق سوف يجعل بعض المواطنين تنزل للشراء في نهار رمضان مما يخفف الزحام عقب الافطار وهناك بعض المواطنين سوف تمتنع عن النزول من الأساس لضيق الوقت خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة في نهار رمضان، قائلا "ملحنقاش نشتغل والموسم اتضرب، كان أملنا أننا نعوض المواسم اللي فاتت ونعوض خسايرنا".

- حسين: المقاهي الفئة الأكثر تضررا من مواعيد الغلق

فيما أوضح صاحب أحد المقاهي بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنهم الفئة الأكثر تضررا من قرارات رئاسة مجلس الوزراء، فكل المحال والمولات التجارية وغيرها لديها فرصة في نهار رمضان وبعض من الوقت عقب الإفطار، على عكس المقاهي والذين يتوقفون عن العمل طيلة نهار رمضان.

ويقول حسين:"مبنشتغلش بالنهار طبعا عشان الصيام وبنبدأ بعض الفطار نفتح القهوة على الساعة 8 مبقاش عندنا غير ساعة واحدة نستقبل فيها الناس وطبعا دا مش كافي وعطلة وخسارة كبيرة لينا".

- قرارات رئاسة الوزراء بشأن عيد الفطر.

وكانت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعين المتعلقة بعيد الفطر المبارك والتي بدأ تطبيقها صباح أمس الخميس ولمدة أسبوعين، بدءًا من يوم 6 مايو الجاري وحتي 21 مايو، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات وهي أن تغلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تفادي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا.