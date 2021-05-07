محافظ مطروح يفتتح مسجد عمرو بن العاص بمدينة الحمام (فيديو)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الجمعة، مسجد العفاف والكرم، عمرو بن العاص وذلك ضمن افتتاح 4 مساجد اليوم بمدينة الحمام والتى تم فرشها وتجهيزها بالجهود الذاتية بتكلفة 6.1 مليون جنيه في إطار إحلال وتجديد عدد من المساجد بالمحافظة.



وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن المساجد التى تم افتتاحها هي مسجد عمرو بن العاص (حكومى) على مساحة 300م2 بتكلفة 1.8 مليون جنيه، ومسجد خالد بن الوليد (أهلى) على مساحة 200م٢ بتكلفة 1.3 مليون جنيه، ومسجد التيسير (أهلي) على مساحة 250م2 بتكلفة 1.5 مليون جنيه، ومسجد العامر (أهلى) على مساحة 250م بتكلفة 1.5 مليون جنيه.



وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لاهالي المناطق التى افتتحت بها المساجد موجها بالالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية خلال أداء صلاة التراويح للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ مطروح الشكر الي الدكتور محمد مختار جمعة ووير الاوقاف على دعم وتعاون وزارة الاوقاف مع محافظة مطروح خاصة في مجال خطة الوزارة لإنشاء وتجديد عدد كبير من مساجد المحافظة تم افنتاح 10 منها خلال شهر رمضان لاداء الصلاة واقامة الشعائر بما لاقي استحسان وفرحة من الأهالي.

وقبل دخول الأهالي المساجد للصلاة بها تم توزيع الكمامات بالإضافة إلي التعقيم والتطهير وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت ، افتتاح 35 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمها، وإعادة تأهيلهما بإجمالى (37) مسجدًا،، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى، حتى تاريخه (1369) مسجدًا، منها (1277) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(92) مسجدًا صيانة

وذكر بيان للوزارة اليوم أن المساجد المقرر افتتاحها ستكون على النحو التالى:



أولًا : مساجد الافتتاحات:



مديرية أوقاف مطروح.

1. الرحمن طنصار – سيوة.

2. النور – سيوة.

3. عمر بن الخطاب- زاوية المورد ك 32 شرق.

4. التوحيد – الجراولة شرق مطروح.

5. عمرو بن العاص - الحمام.

مسجد العفاف والكرم

مسجد العفاف والكرم

مسجد العفاف والكرم

مسجد العفاف والكرم

اللواء خالد شعيب