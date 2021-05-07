منة فضالي: «نسل الأغراب» مكتوب بطريقة حرفية.. ومحمد سامي مخرج غير عادي

عبرت الفنانه منة فضالي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "نسل الأغراب" للمخرج محمد سامي.

وأفصحت فضالي لـ"الدستور" عن رأيها في سيناريو العمل الذي كتبه محمد سامي قائلة :"المسلسل مكتوب بطريقة محترفة للغاية من خلال محمد سامي، فهو مخرج ذو نظرة مختلفة وجيدة ويستطيع تقديم أي عمل بطريقه غير عادية، فهو مصنف الشخصيات بشكل متنوع وجذاب للمشاهد، وبرأيي ان العمل ناجح ومقدم حاله حلوة بين الجمهور".

وعن رأيها في شخصيتي النجميين أحمد السقا وأمير كرارة قالت: "رائعان للغاية ويقدمان أداءً تمثيليًا مبهرًا وجرئيًا، وأعتقد أن الجمهور ـول مرة يراهم بهذه الطريقة المميزة، وأحمد السقا يقدم شكل وطريقه عبقرية أعجبتني للغاية" .

وعن أكثر الشخصيات التي أعجبتها في المسلسل قالت: "أعجبني أداء الكثيرين في العمل فمثلا دياب واحد من الممثلين المميزين في العمل وهو ممثل شاطر ولديه حس فني قوي، وظهر ذلك في المشهد الذي قدمه عند علمه بوفاة عزيزة، والتي كانت تجمعه معها قصة حب قديمة لكنها لم تكتمل بسبب مشاكل عائلية، كما أن هناك أبطال آخرين قدموا أداء جيدًا في العمل من ضمنهم محمد جمعة وأحمد فهيم ومن الشباب أحمد عبد الحميد وهدير عبد الناصر فقد أعجبني تمثيلهم جدًا".

وعن رأيها في المنافسة الرمضانية هذا العام قالت: "بالتأكيد كانت قوية لتنوع الأعمال المقدمة والتي أظهرت قوة كبيرة في سوق الإنتاج المصري والذي أشكر عليه شركه سينرجي التي قدمت أعمالا مهمة لفكر الجمهور المصري والعربي، وخاصة الأعمال الوطنية التي من ضمنها مسلسل الاختيار 2 الذي يقدم حالة وطنية خاصة".

وتدور أحداث مسلسل نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.

ويجسد الفنان أحمد السقا في نسل الأغراب دور شخص يدعى عساف الغريب بينما أمير كرارة يقدم دور غفران الغريب وبالرغم من قرابتهما إلا أن خلافات تنشب بينهما تصل إلى حد الصراعات الدامية بين الشخصين حول السيطرة على البشر والأموال والنساء من خلال الصراع على الفنان مي عمر في العمل الجديد، والمختلف في العمل أن الشخصيتين المتصارعتين تنتميان إلى فئة أدوار الشر والصراع بينهما وليس الصراع بين الخير والشر.