القليوبية تسجل 77 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

سجلت محافظة القليوبية 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين مواطني المحافظة، بجانب 17 حالة استقبلتهم المحافظة من خارج المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وحسب بيان مديرية الصحة بمحافظة القليوبية فإن مركز بنها سجل أعلى نسبة إصابة بـ28 حالة، ثم مركز طوخ بـ8 حالات تلاه غرب شبرا الخيمة بـ9 حالات، ثم شرق شبرا والخانكة بـ5 حالات لكل منهما، ثم شبين وقليوب بـ4 حالات لكل منهما، و3 حالات بقها، وحالتان بكفرشكر، بينما حققت العبور صفر إصابة.



وسجلت المحافظة 7 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 6 سيدات ورجل بإجمالي وفيات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1386 حالة.



وكشفت بيانات مديرية الصحة أن مستشفى كفرشكر المركزي سجل 3 حالات وفاة، بينما سجلت مستشفيات صدر 23 يوليو وحميات بنها وعزل قها وحميات طوخ حالة وفاة لكل منها، بينما لم تسجل باقي مستشفيات منظومة عزل وعلاج مرضي كورونا بالمحافظة، وعددهم 8 مستشفيات، أى وفيات إثر مضاعفات الفيروس.



وتبين أن المتوفين هم 6 سيدات ورجل تراوحت أعمارهم ما بين 54 سنة و76 سنة من مراكز كفرشكر وطوخ والخانكة وبنها وشبين القناطر.

وفى سياق متصل، قام الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أمس الأول، بتشكيل لجنة موسعة للمرور على مستشفى شبين القناطر المركزي لمراجعة منظومة العمل بها لضمان تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للمرضى، خاصة في ظل الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وأيضاً إجراءات تأمين ومكافحة العدوى داخل المستشفي لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية والعاملة الفنية والإدارية.

وقدمت المرور على مختلف أقسام المستشفى، وبدأت اللجنة جولتها بالمرور على قسم الاستقبال ثم قسم العزل والعناية ومتابعة المرضى والتحدث إليهم والاطمئنان على الوجبات الغذائية، وكذلك تفقد إجراءات مكافحة العدوى ومتابعة التسجيل الطبي وتوافر أدوية البروتوكول والأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تم المرور على قسم الأطفال المبتسرين والتأكيد على سلامة حضانات الأطفال َوأجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، وأجهزة تقليل نسبة الصفراء، وأجهزة التدفئة والأشعة التليفزيونية والسينية، وأنظمة التكييف المركزي الذي يوفر التحكم في البكتيريا.

ثم قامت اللجنة بالمرور على قسم الكلى، وتم التأكد من كفاءة ماكينات الغسيل الكلوي ومتابعة الصيانة الدورية لها، كما تم المرور على محطة مياه الغسيل الكلوي، وتفقد الفلاتر وتواريخ صيانتها.