عبدالرحيم المسمارى أبرز قادة خلية الواحات: «ليبى كان يحلف بإقامة الخلافة»

اختتمت حلقة "مسلسل الاختيار 2"، مساء أمس، بتوجه الضباط لطريق الواحات لمطاردة الجماعات الإرهابية، والتي عرفت إعلاميًا باسم "حادث الواحات الإرهابي"، ويعد من أبرز قيادات الخلية الإرهابية، عبدالرحيم المسماري الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه في 2020.

وترصد الدستور أبرز المعلومات عن عبد الرحيم المسماري:

- اسمه بالكامل عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، ليبي الجنسية ولد في مدينة درنة، بحى السلام، فى أكتوبر عام 1992.

- انضم فى عام 2014 إلى تنظيم مجلس شورى المجاهدين، التابع لتنظيم القاعدة بمنطقة شمال إفريقيا.

- تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصرى المتوفى عماد الدين أحمد.

- شارك فى اختطاف النقيب محمد الحايس.

- اعتنق الأفكار الإرهابية بعد الثورة الليبية على الرئيس السابق معمر القذافى، ليتلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية، والتي تنوعت ما بين استخدام الأسلحة الثقيلة وصناعة المتفجرات.

- شارك فى بعض العمليات المسلحة ضد جيش ليبيا، قبل وصوله إلى مصر.

- كان المسئول عنه الإرهابى عماد الدين عبدالحميد "الشيخ حاتم"، عضو مجلس شورى المجاهدين، و أعطى أوامر له بالرجوع إلى مصر فى أغسطس 2016.

- كان هدفه إقامة دولة إسلامية فى الصحراء الغربية، وتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة.

- ضمن الجرائم التي ارتكبها أنه في عام 2017، اشتبك مع قبيلة "التبو" المكلفة من قبل الجيش الوطني الليبي بتأمين الحدود مع مصر وحصل على الأسلحة منهم.

- عرض حلقة اليوم من "الاختيار 2" بدون إعلانات

جدير بالذكر أن شركة المتحدة قررت عرض حلقة اليوم من الاختيار ٢ دون فواصل إعلانية، وذلك في إطار حرصها على متابعة الجمهور لهذا العمل الفني الذي لاقى متابعة شديدة من قبل كل المصريين، خاصة أن حلقة اليوم تناقش حادث الواحات الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من خيرة شباب مصر الذي يعملون في وزارة الداخلية.