الجمعة 07 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أعلى معدل وصول.. مرسى علم تستقبل 49 رحلة طيران سياحي في أسبوع

مرسي علم
مرسي علم

كشفت مصادر ملاحية بمطار مرسى علم الدولي تجهيزات لاستقبال عدد 49 رحلة طيران سياحي قاد للمطار بدايةً من غدًا السبت، ولمدة أسبوع، مؤكدةً أنه يُعد أعلى معدل وصول للمطار منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا.

وأوضحت المصادر، لـ"الدستور"، أنه سيتم استقبال عدد 49 رحلة طيران سياحي وهي مقسمة كالآتي: زيادة في الرحلات التشيكية بمعدل 3 رحلات لتصل 13 رحلة أسبوعيا، وزيادة في الرحلات السياحة البولندية بمعدل 2 رحلتين لتصل 16 رحلة أسبوعيا، وعدد 10 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا، وعدد 2 رحلة من رومانيا، ورحلة من ملدوڤيا، ورحلة من ليتوانيا، و5 رحلات قادمة على متن الشركة الوطنية مصر للطيران بجنسيات مختلفة.
 

من جانبه، قال الخبير السياحي أبوالحجاج العماري، إن ارتفاع معدل الرحلات السياحة الوافدة لمرسى علم لأعلى معدل لها منذ تفشي فيروس كورونا عالميًا يؤكد أن مصر تسير نحو الاتجاه الصحيح لصناعة موسم سياحي قوي، بجانب الحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع من الإصابة وتوفير اللقاح لكافة العاملين بالفنادق مجانًا، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الصحة والسياحة لمنع تفشي فيروس كورونا ساهمت في استقطاب رحلات ووفود سياحية جديدة.
 

وأضاف العماري، لـ"الدستور"، أن القطاع السياحي بالرغم من تفشي فيروس كورونا عالميًا إلا أنه بدأ في التعافي تدريجيًا، لافتًا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لدى المنشآت الفندقية وتجهيزات عديدة لاستقبال السياحة الروسية في الفترة المقبلة بعد تلقي شركات السياحة حجوزات من الروس لمدن البحرالأحمر.

البحرالأحمر: الانتهاء من تطعيم العاملين بفنادق سفاجا والقصير ومرسى علم

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحرالأحمر عن الانتهاء من تطعيم وتلقيح العاملين بالقطاع السياحى بمدن جنوب المحافظة، وهي مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، حيث إنها بدأت فى تطعيم جميع العاملين في قطاع السياحة في الثامن من شهر أبريل الماضي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحرالأحمر، أنه تم تجهيز أحد الأماكن بمدينة الغردقة كمركز تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظة البحرالأحمر، مما يسهم في تنشيط حركة السياحة وتوافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.

وأوضح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، لـ"الدستور"، أنه في ظل اتخاذ الدولة إجراءات للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، وحرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين، تأتي عملية تلقيح العاملين بالقطاع السياحي، وهو القطاع الاقتصادي الأهم للدولة، لما يعكسه من اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوفير كافة المتطلبات وإزالة العقبات أمام عملية التلقيح للعاملين بالقطاع السياحي كاملًا.

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