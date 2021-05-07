جولة رابعة في فيينا اليوم.. وواشنطن مستعدة لاحتمال فشل المحادثات النووية

في جولتها الرابعة، يبدأ المسؤولون الأمريكيون، اليوم الجمعة، في فيينا إجراء المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن كيفية استئناف الامتثال للاتفاق النووي.

ومع انطلاق الجولة الرابعة، رمت واشنطن كرة الاتفاق في ملعب طهران، معتبرة أن على إيران اتخاذ القرار السياسي لإحراز تقدم.



وتخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منح إيران تخفيفا كبيرا للعقوبات الاقتصادية وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإيرانيين، مؤكدين أن إيران تحرز تقدما في مطالبتها بإلغاء العديد من إجراءاتها الأكثر تعقيدا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن المفاوضات مع إيران في فيينا تتمحور حول نطاق وحجم تخفيف العقوبات، مؤكدا تصريحات مماثلة أصدرها مسؤولون إيرانيون هذا الأسبوع.

فيما قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس بايدن، تستعد لاحتمال انهيار محادثات فيينا دون التوصل لاتفاق مع إيران، وفقا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي.

وأضاف المسؤول أنه في حال فشل المحادثات، فإن إدارة بايدن ستبذل قصارى جهدها للتأكد من أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.

كما كشف الموقع الأمريكي أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين المواقف الأمريكية والإيرانية بشأن شكل العودة المتبادلة للاتفاق النووي.

وكان مسؤول أمريكي اتهم إيران في تصريحات سابقة بعدم بذل جهد كاف في المفاوضات النووية.

وأوضح المسؤول الأمريكي أنه لم يتم الاتفاق على أي نقطة حتى الآن في فيينا بشأن النووي الإيراني، كاشفا أن إيران تقدمت بمطالب غير واقعية، وفقا لما نقلته قناة العربية .

ولفت المسؤول إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الإيرانية، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على طهران.

فيما كشفت مصادر إعلامية، يوم الاربعاء الماضي عن تعثر محادثات فيينا بسبب وجود فجوة كبيرة بين واشنطن وطهران حول الإجراءات اللازمة للحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني.

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أنه يجب على طهران الامتثال الكامل لبنود الاتفاق النووي.