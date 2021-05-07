تقارير: المسؤولون في بريطانيا قد يصدرون تحذيرا من سلالة هندية من كورونا

تنتشر بمعدل أسرع من بقية السلالات

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصحيفة الجارديان، اليوم الجمعة، أن المسؤولين البريطانيين قد يعلنون إحدى سلالات فيروس كورونا المستجد، التي اكتُشفت أول مرة في الهند "سلالة متحورة تدعو للقلق" وسط دلائل على أنها تنتشر بمعدل أسرع من السلالة الأصلية للفيروس.



- تنتشر بوتيرة أسرع من بقية السلالات

وقالت "بي.بي.سي" إن علماء وأطباء أوصوا بإعلان سلالة (بي.1.617.2)، وهي إحدى السلالات المتحورة التي تم رصدها أول مرة في الهند، "سلالة متحورة تدعو للقلق" إذ يبدو أنها تنتشر في بريطانيا بوتيرة أسرع من بقية السلالات.



وأضافت نقلا عن مصدر، أنه على الرغم من أن هذه السلالة تبدو معدية بنفس قدر سلالة كِنت المتحورة التي كانت وراء معظم حالات الإصابة خلال الموجة الثانية من الجائحة في بريطانيا، فإنه لا توجد أدلة على أنها مقاومة للقاحات المتوفرة حاليا.



وتشمل السلالات الأخرى التي تدعو للقلق سلالات رُصدت أول مرة في مقاطعة كِنت بجنوب شرق إنجلترا وكذلك في جنوب أفريقيا والبرازيل.

- الهند تسجل رقما قياسيا للإصابات بـ 414 ألف حالة

و سجلت الهند، اليوم الجمعة، 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915.



ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليا 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083، وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 156 مليونا، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة فيروس كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.