الجمعة 07 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أشرف نجم نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي

أشرف نجم العضو المنتدب
أشرف نجم العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، تعيين أشرف محمد محمد عزت نجم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي لمدة عام، وفقًا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي بالقرار وهنأت أشرف نجم على توليه المنصب، لافتة إلى جدارته لتولي المنصب، كما وجهت الشكر لمحمود منتصر العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي السابق علي ماقدمه من مجهودات وخدمات طوال فترة عمله بالبنك.واستطاع القيام بفض العديد من التشابكات و تسويه عددمن المديونيات لدى الجهات الحكومية وتطبيق السياسات التي أسهمت في تحسين أوضاع بنك الاستثمار القومي ضمن برنامج التطوير وإعادة الهيكلة.

وأكدت السعيد أن البنك هو أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة المصريه لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما دفع لإنشاء بنية أساسية ضخمة فى المجالات كافة، أضافت طاقات إنتاجية هائلة بما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على مدى العقود الماضية.

وأضافت السعيد أن البنك يساهم فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسة كقطاعات الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية.

وعمل أشرف نجم عضوًا لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناه السويس وعضو لجنتي الاستثمار والمراجعة بالهيئة، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية وعضو لجنتي الاستثمار والمراجعة بالشركة. 
ونجم لديه خبرة مصرفية تصل إلى 38 عاماً من العمل في البنوك الرائده كالبنك المصري الأمريكي، هونج كونج شنغهاي بنكنج كوربوراشن، والبنك المصري البريطاني، وبنك S.A.I.B.

كما عمل في قطاعات الخزانة أسواق المال والعلاقات الخارجيه لأكثر من 33 عاماً، وشغل منصب عضو الجمعية المصرية للمتداولين في أسواق المال وأمين الصندوق في الفترة من 2004 إلى 2016. 

وحصل نجم على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليبرتي مريلاند الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على الدورات المتخصصة والمتقدمة في الخزانة وأسواق المال من H.S.B.C هونج كونج، إنجلترا، فضلًا عن حصوله على شهادة عضو مجلس الإدارة الفعال من البنك المركزي المصري، المعهد المصرفي في 2016.

التخطيط الدكتورة هالة السعيد بنك الاستثمار القومى أشرف نجم مجلس الوزراء

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