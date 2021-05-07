يرغب الكثير من عشاق الدراما الرمضانية في معرفة ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 24 والذي حصدت نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني، لذلك يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير مواعيد عرض المسلسل أحداث الحلقة 24 و أبرز القنوات الناقلة له ونجوم الفن المشاركين في العمل الفني.



ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 24

تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" والذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان" رجال الظل" عن بطولة أبناء الشرطة المصرية خاصة عقب فشل التكفيريين في الاستيلاء على كمين البرث واستشهد البطل أحمد المنسي وتم الاستعانة ببعض اللقطات الحقيقة من جنازة شهداء كمين البرث كما شهدت الحلقة اجتماع رئيس قطاع الأمن الوطنى "ماجد الكدواني" مع الضابط زكريا " كريم عبد العزيز" لمناقشة المعلومات الواردة عن وجود عبوات ناسفة في شقة سكنية بمنطقة صقر قريش وتبين أن خلية إرهابية ترغب في استهداف أبراج نايل تاورز ويتم التعامل معها

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

يعرض مسلسل الفنان أحمد مكي و كريم عبد العزيز " الاختيار 2" خلال أيام شهر رمضان عبر شاشة فضائية قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً ويعاد مرتين خلال اليوم الأولى الساعة الثانية صباحا والثانية الساعة الثالثة والنصف عصرا فيما يعرض أيضاً على شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة الرابعة صباحا ويعاد الساعة الحادية عشر والنصف صباحا والساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءا وتدور أحداثه حول بطولات أبناء جهاز الشرطة المصرية خلال الفترة ما بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وكيفية التصدي لأعمال التخريب والعمليات الإرهابية وقتها

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يبحث الكثير من المواطنين عن ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 24 و نجوم الفن المشاركين في العمل عبر المنصات الإلكتروني حيث يشارك في المسلسل كل من الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز والفنان ماجد الكدواني والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنان أنجي المقدم والفنان هادي الجيار والفنان أحمد حلاوة والفنان أحمد سعيد عبد الغني والفنانة سلوى عثمان بالإضافة إلى عمر الشناوي ومجموعة كبيرة من الوجه الجديدة المسلسل تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني والتوزيع