الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فرج عامر يطالب بإعادة مباراة الزمالك وسموحة وإيقاف محمد الحنفى

لقطة من مباراة سابقة
لقطة من مباراة سابقة للزمالك وسموحة

طالب محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بإعادة مباراة فريقه أمام الزمالك، بالدوري المصري الممتاز، وإيقاف الحكم محمد الحنفي، وذلك عقب خسارة الفريق السكندري، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس الخميس.

وقال فرج عامر، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي، على "تويتر": "سموحة يطالب بإعادة المباراة التي أقيمت أمس بيننا وبين الزمالك في الدوري الممتاز، وإيقاف الحكم محمد الحنفي، لتجاهله احتساب ضربة جزاء صحيحة، لسموحة في بداية المباراة".

وأضاف: "هذه هي ليست المرة الأولي التي يصر فيها الحكم محمد الحنفي على عدم احتساب ضربة جزاء  صحيحة لنادي سموحة على الرغم من تنبيه حكام (الفار) له".

وكان الزمالك، قد تغلب على سموحة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، في إطار الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك، رصيده إلى 44 نقطة، ليواصل تصدره للترتيب، بينما تجمد رصيد سموحة، عند 28 نقطة، في المركز السابع.

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