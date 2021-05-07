الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير التجارة الفرنسي يؤكد التمسك بحقوق بلاده في الصيد وسط توتر مع بريطانيا

وزير التجارة الفرنسي يؤكد التمسك بحقوق بلاده في الصيد وسط توتر مع بريطانيا

جزيرة جيرسي
جزيرة جيرسي

أكد وزير التجارة الفرنسي، فرانك ريستر، أن بلاده سوف تظل متمسكة بحقوقها في الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
 

وأضاف ريستر في تصريحات لإذاعة "سود راديو" اليوم الجمعة: "لن نقبل بتسويات البريطانيون لا يحترمون الاتفاقية، ونقول لهم بشكل واضح تماما إنه يتعين عليهم احترامها".
 

وذكر ريستر في تصريحاته التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء أن فرنسا لا تقبل بقرارات أحادية بشأن حقوق الصيد، مؤكدا أهمية خفض التوترات في هذا الصدد.
 

وكانت فرنسا نشرت أمس قطعتين بحريتين في ظل التوتر بشأن النزاع مع بريطانيا بشأن حقوق الصيد بالقرب من جزيرة جيرسي.


ونقلت وكالة "فرانس برس" عن السلطات البحرية المحلية أن الزورقين موجودان في المياه الفرنسية بالقرب من الجزيرة.


وأشار التقرير إلى أن نشر القطعتين إجراء احترازي لإنقاذ الأرواح إذا لزم الأمر.
 

يأتي هذا بينما يحتج صيادون فرنسيون بقواربهم قبالة جيرسي، وتراقب بريطانيا من جانبها الوضع قبالة الجزيرة بزورقي دورية.

دعت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان أمس الخميس، السلطات البريطانية إلى إلغاء القيود التي فرضت على وصول الصيادين الفرنسيين إلى مياه جيرسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في تصريح لوكالة فرانس برس بعد أيام من التوتر في هذا الشأن.


وقالت جيراردان "أدعو السلطات البريطانية إلى التراجع عن قرارها" بفرض قيود جديدة على الحصول على تراخيص الصيد الصادرة للصيادين الفرنسيين.

وفي سياق متصل، تجمّع نحو 50 قارب صيد فرنسيًا للاحتجاج عند ميناء رئيسي تابع لجزيرة جيرسي البريطانية الخميس في ظل تجدد التوتر بين فرنسا وبريطانيا بشأن الصيد.


وتجمّعت القوارب أمام ميناء سانت هيلير للفت الأنظار إلى ما تعتبرها قيودا غير منصفة على قدرتها على الصيد في مياه المملكة المتحدة بعد بريكست، وفق ما أفاد مصور لفرانس برس في المكان.


ولم يتضح إن كانت تنوي إغلاق الميناء أو إن كانت ستسمح بدخول وخروج القوارب الأخرى.


وقال الصيّاد كاميل لسوريوي لفرانس برس من على متن قاربه "أمر مذهل بأن ننجح في توحيد الجميع" للمشاركة في التجمّع.

وزير التجارة الفرنسي بريطانيا فرنسا الاتحاد الأوروبي الصيد

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