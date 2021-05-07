تحرير محاضر لـ 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة

حررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 16868 مخالفة لأشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 16816 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 52 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 3971 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 568 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 5650 شيشة.

يأتي هذا ضمن حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.