الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تمديد حالة الطوارىء في اليابان بسبب فيروس كورونا المستجد

تمديد حالة الطوارىء في اليابان بسبب كورونا

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم الجمعة، أن حالة الطوارئ في اليابان التي فرضت من جديد في نهاية أبريل في أربع مقاطعات بينها طوكيو للحد من انتشار كورونا، سيتم تمديدها ثلاثة أسابيع حتى 31 مايو.


وبالإضافة إلى طوكيو التي يفترض أن تستضيف الألعاب الأولمبية خلال أقل من 80 يوما وثلاث مناطق أخرى هي أوساكا وكيوتو وهيوغو (غربا)، فرضت حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما أيشي (وسط) وفوكوكا (جنوب غرب)، بحسب سوغا.

ذكر وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده ستسعى لتمديد حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق أخرى من البلاد حتى نهاية مايو لوقف ارتفاع إصابات كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية ، قال نيشيمورا إن التمديد في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوجو سيستمر حتى 31 مايو وأنه ستتم إضافة محافظتي فوكوكا وأيتشي.

وجاءت تصريحات الوزير الياباني في اجتماع مع لجنة من الخبراء لمناقشة الإجراءات المقترحة لمنع الارتفاع المستمر في إصابات كورونا، من المتوقع الموافقة عليها رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وسينتهي التمديد قبل أقل من شهرين من موعد افتتاح أولمبياد طوكيو وسيثير المزيد من الأسئلة حول قدرة العاصمة اليابانية على استضافة الألعاب.

 

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس  843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (593،148 وفاة)، والبرازيل (414،645 وفاة)، والهند (230،168 وفاة)، والمكسيك (218،007 وفيات)، وبريطانيا (127,570 وفاة).

كورونا رئيس الوزراء اليابانى كوفيد اليابان حالة الطوارئ

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