قوى عاملة الإسماعيلية: تحرير 24 محضراً لمنشآت خالفت قانون العمل في مارس

صرف112 ألف جنيه كمنح رعاية اجتماعية لـ36 عاملا

قال أحمد جابر، وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية قامت خلال شهر مارس الماضي، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 112 ألف جنيه لـ36 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بقواعد البيانات إلى 3660 عاملا غير منتظم.

وأشار وكيل مديرية القوى العاملة، إلى أن المديرية نفذت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 247 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفرت عن تحرير 24 محضراً، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعية للعمال حضرها 92 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 31 منشأة، وتحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 218 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

- تعيين 1085 ساسا من ذوي الاحتياجات في فبراير الماضي

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، قامت خلال شهر فبراير الماضي بتعيين 1085 شاباً، منهم 12 شاباً من ذوي الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2410 شاباً.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية خلال شهر فبراير الماضي، بإستخراج 723 شهادة قياس مستوى المهارة ، و420 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 61 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتم تحويل 11 منها للقضاء، و48 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.

صرف منح اجتماعية لـ 19 عاملا بـ 54 ألف جنيه

وصرفت المديرية منحا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 54 ألف جنيه لـ19 عاملاً، كما تم عمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 273 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأسفرت الزيارات عن تحرير 14 محضراً، بالإضافة إلى عقد ندوتين لتوعية العمال حضرها 45 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 96 منشأة، وتحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 10 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.