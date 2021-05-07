حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الجمعة 7 مايو 2021

تُقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية المائية ليوم الجمعة 7 مايو 2021 على النحو التالي.

السرطان

مهنياً: حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو مع إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار لئلا تحرق أصابعك وتهدم كل ما بنيته.

عاطفياً: تكون بعض المشاكل عبئاً على العلاقة بالشريك، فيستحسن أن تكون أكثر هدوءاً في تعاملك معه مستقبلاً.

صحياً: تعيش تجربة مُربكة أو تقلق بشأن أحد افراد العائلة جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

العقرب

مهنياً: تعرف فرصاً مميزة قد تتاح لك في القريب العاجل فاستغلها كما يجب، وتشعر بأن إيجابية الأجواء قد تحقق أرباحاً غير متوقعة على الإطلاق.

عاطفياً: لا تتوقف على الأمور البديهية فقط، بل حاول أن تبحث في الجوهر عن كل الظروف التي أوصلتك إلى هذا الوضع.

صحياً: لا تعر المشاكل العابرة اهتمامك الكبير، وتغاض عنها بنشاطات ترفيهية مسلية.

الحوت

مهنياً: يوم مناسب وجيد يجعلك سعيدا ومرحا بامكانك ان تضاعف جهودك والعمل مع مجموعة من الأصدقاء أو الزملاء على مشروع جديد.

عاطفياً: انطلق في سفرة مع الشريك إلى إحدى الدول الأوروبية، وخصوصاً بعدما مررت بفترة من الإرهاق والجهد الذي بذلته لإنجاز مشروع العمر.

صحياً: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضاً.

صفات أصحاب الأبرج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال فهم يتأثرون سريعاً بالأحداث والمواقف. هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة وغالباً ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب ويحبون معاملة الشريك بكل محبة لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعامله مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائما ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

كما أنهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائما ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء.