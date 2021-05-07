ما بين الندم والغيرة.. كيف ظهرت منى زكي بأكثر من وجه في «لعبة نيوتن»؟

بعد تصدرها ترند منصات «السوشيال ميديا»

استطاع مسلسل " لعبة نيوتن" للنجمة منى زكي ان يحقق حالة نجاح كبيرة خلال الحلقات القليلة الماضية، وتحديدا اخر حلقة تم عرضها، بعد اشتعال الأحداث لتتصدر ترند منصات "السوشيال ميديا".

وخلال الحلقات السابقة من مسلسل "لعبة نيوتن"، ظهرت منى زكي بأكثر من وجه درامي مختلف، كان أولها عندما انتاب هنا وهي الشخصية التي تجسدها شعور الندم عندما علمت من شقيقتها يارا " مايان السيد " فور عودتها الى مصر، أن حازم " محمد ممدوح" كان يخطط للسفر اليها حيث كانت تتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مصالحتها ولكن تم إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة.

- الغضب يقودها للانفصال عن زوجها

من شعور الندم إلى شعور الغضب مجدداً الذي عاشته هنا بسبب تصميمها على الانفصال عن حازم وتوسيط مؤنس " محمد فراج" لإنهاء إجراءات طلاقها الرسمي لكي تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي مع مؤنس " زوجها الجديد"، إلا أنها في الوقت الذي كانت تخبر فيه هنا زوجها السابق حازم انها تريد الاسراع في اجراءات الطلاق كانت تكتم دموعها.

- الغيرة على حازم رغم زواجها من مؤنس

واشتعلت نيران الغيرة في قلب هنا بعد ان علمت ان حازم ارتبط بـ امينة " عائشة بن أحمد" ولكن حاولت اظهار عكس ما بداخلها ولكنها ظلت تبحث عن صورها بمواقع التواصل الاجتماعي وتشاهدها بسبب غيرتها على حازم، ثم عادت وواجهت هنا "حازم " اذا كان مازال يحبها ام لا.

- قصة مسلسل "لعبة نيوتن"



تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

- أبطال المسلسل

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.