الجمعة 07 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري

«القوى العاملة»: تعيين 1123 شابا منهم 63 من ذوي الاحتياجات بالإسماعيلية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1123 شاباً، منهم 63 شابا من ذوي الاحتياجات من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ  المسجلين بها 2264 شاباً، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

- استخراج 1079 شهادة لقياس المهارة وتلقي 76 شكوى

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت باستخراج 1079 شهادة قياس مستوى المهارة، و646 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 76 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وتم تحويل 55 منها للقضاء، وحفظ شكوتين، و15 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، قامت خلال شهر فبراير الماضي بتعيين 1085 شاباً، منهم 12 شاباً من ذوي الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ  المسجلين بها 2410 شاباً.

كما قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضي، بإستخراج 723 شهادة قياس مستوى المهارة ، و420 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 61 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتم تحويل 11 منها للقضاء، و48 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.

- صرف منح اجتماعية لـ 19 عاملا بـ 54 ألف جنيه

وصرفت المديرية منحا للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 54 ألف جنيه لـ19 عاملاً، كما تم عمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 273 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. 

وأسفرت الزيارات عن تحرير 14 محضراً، بالإضافة إلى عقد ندوتين لتوعية العمال حضرها 45 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 96 منشأة، وتحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 10 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية ذوي الهمم والعزيمة منشآت القطاع الخاص والاستثماري كعب العمل مكاتب التشغيل

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