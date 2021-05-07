كامل الوزير: غلق الفتحات على أسوار السكة الحديد لمنع العبور غير الشرعي

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بحضور محافظ دمياط، لقاء موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة دمياط، وذلك في إطار التواصل المستمر مع أعضاء المجلسين في مختلف المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وأكد الوزير في بداية كلمته أن هناك عدد ضخم من المشروعات التي يتم تنفيذها لخدمة أهالي دمياط ومنها مشروعات في الطرق والكباري والسكة الحديد بالإضافة إلى المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء دمياط وكذلك المشروعات المزمع إنشائها في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

ففي قطاع السكة الحديد أكد الوزير أنه جار بشكل عاجل غلق كافة الفتحات الموجود بأسوار السكة الحديد يليها كمرحلة ثانية إقامة أسوار على جانبي السكة في أماكن التجمعات السكانية في دمياط وكافة محافظة الجمهورية، كما يتم بشكل بشكل عاجل تطوير كافة المحطات والمزلقانات بما يساهم في زيادة عوامل السلامة للمواطنين.

ولفت إلى أنه يتم حاليا تنفيذ دراسة جدوى لإنشاء مشروع قطار كهربائى لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية مروراً بدمياط وذلك في إطار الخطة التي تنفذها وزارة النقل لإنشاء شبكة من وسائل المواصلات صديقة البيئة مضيفا انه مخطط ازدواج خط المنصورة / دمياط، وكهربة إشاراتخط طنطا / المنصورة / دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق والكباري أشار وزير النقل إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يبلغ طوله من بورسعيدالي السلوم 780 كم حيث يتم رفع كفاءة الطريق بنفس قطاعه التصميمي الحالي 3 حارات و3 حارات، وذلك في إطار خطة شاملة تم وضعها لتطوير الطريق الدولي الساحلي بدءاً من 1/7/2021 ليصبح 5 حارات بكل اتجاه منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة، لافتا إلى إرسال لجان فنية لكل الطرق التي أشار إليها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة دمياط وذلك لخدمة المواطنين.

وأضاف أنه في مجال النقل البحري فميناء دمياط يشهد تنفيذ مشروعات ضخمة وكذلك جاري دراسة إنشاء ميناءجافعلى مساحة 15 فدان بدمياط ضمن خطة وزارة النقل لانشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية ودعاالوزير مستثمري دمياط للاستثمار في أنشطة ومشروعات وزارة النقل في دمياط.