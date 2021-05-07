الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل: خطة حكومية لتطوير الموانئ البحرية للاستفادة من موقعها الجغرافي

وزير النقل
وزير النقل

زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ميناء دمياط لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة البرنامج الزمني للمشروعات المستقبلية بالميناء، ورافقه خلال الجولة  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة دمياط، ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط .

 وقال  الوزير خلال جولته، أن الحكومة ممثلة في وزارة النقل تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

- تدشين القاطرة أبو جندية

و بدات الزيارة بعرض تقديمي عن آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الميناء قدمه رئيس الهيئة ، ثم قام  وزير النقل و المواصلات برفع العلم على القاطرة الجديدة أبو جندية، والتى تسلمها الميناء مؤخراً إيذاناً بإنضمامها لإسطول وحدات الخدمات البحرية الخاصة بهيئة ميناء دمياط، و تعد القاطرة أبو جندية واحدة من ضمن أربع قاطرات "تراكتورز" تعاقدت الهيئة على بنائهم بقوة شد تبلغ 60 طن بطول 35 متر و عرض 11.5 و بغاطس 5.30 متر، وتم بناؤها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بجهازالصناعات والخدمات البحرية،  وذلك لمواكبة التعامل مع الأجيال الجديدة والعملاقة من السفن بالإضافة إلى التعامل مع سفن الغاز المسالالتى عادت للتردد على الميناء بعد توقف دام حوالى 8 سنوات .

 

وقام  "الوزير" بجولة تفقدية تابع خلالها  المشروعات الجاري وأهمها مشروع إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 3600 مترا، والذي يهدف إلى خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الاطماء، ومشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي بإضافة امتداد بطول 1565م.
 

- متابعة سير مشروع إنشاء محطة جديدة خلف الحاجز الغربى

تابع وزير النقل مشروع إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربى بأطوال أرصفة 3320 م وعمق 17 م و ظهير خلفى بمساحة مليون م2 تقريباً ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بطاقة 4.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 م و عمق 18 مساحة خلفية 910 ألف م2، والذي يعد أحد أهم المشروعات بالميناء حيث سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بالميناء.

وزير النقل الفريق كامل الوزير ميناء دمياط مشروعات

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