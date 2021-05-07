شركة سفر رائدة ترشح الأهرامات والأقصر كأفضل الوجهات السياحية في العالم

رشحت شركة السفر التشيكية الشهيرة Kiwi "كيوي" أهرامات الجيزة ومدينة الأقصر ضمن قائمتها لـ "أفضل البدائل الرائعة للوجهات الرئيسية" لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

َوذكرت "كيوي"، وهي أحد أكبر شركات السفر في العالم وتُعد المرجع الأول لكثير من المستخدمين حول العالم، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه "فيما يتعلق الأمر بقضاء وقت الفراغ والتخطيط لعطلة نهاية الأسبوع، هناك بعض المواقع السياحية التي قد تعطيك بدائل رائعة للوجهات الرئيسية التي أعتاد المرء على زيارتها".

وقدم التقرير قائمة لأفضل تلك المواقع السياحية، وشملت القائمة أهرامات الجيزة التي وصفتها شركة السفر الرائدة بأنها" من أشهر المعالم السياحية على هذا الكوكب".

ولفت التقرير إلى أن أهرامات الجيزة تم تشييدها في عهد الأسرة الثالثة لمصر القديمة، في الوقت الذي كانت فيه حيوانات الماموث- أحد أنواع الثدييات من فصيلة الفيلة المنقرضة منذ الآلاف السنين- لا تزال تجوب الأرض (أي حوالي 2580-2560 قبل الميلاد).

وأضاف التقرير أن أهرامات الجيزة تجذب ما يقرب من 15 مليون زائر سنويًا، مشيرا إلى أن منطقة سقارة، التي تبعد 30 كم من جنوب القاهرة، تحتوي على المقابر والهياكل التي تم بناؤها خلال الأسرة الثانية ، قبل مئات السنين.

وتابع التقرير: سقارة تغطي مساحة حوالي 7 كم × 1.5 كم ، وهي موطن لعدد من الأهرامات وكانت في الأصل مقبرة لممفيس ، عاصمة مصر القديمة، وبها هرم زوسر ، الذي بمثابة نصب تذكاري لتقدم العمارة الفرعونية والذي يظهر في شكل المقابر والآثار المحيطة به.

ووصف التقرير مقابر سقارة بأنها "تعطيك نظرة ثاقبة عن حياة الأشخاص غير الملكيين مثل الإداريين والمسؤولين في مصر القديمة" ، نظرا لأن بها العديد من النقوش النادرة التي تصور الحياة اليومية للمصريين القدماء بشكل "مثير للاهتمام".

كما اشتملت القائمة التي رشحتها شركة "كيوي" على مدينة الأقصر، وخصت بالذكر مقبرة أبيدوس في جنوب المدينة.

وأشار التقرير إلى ان أبيدوس بُنيت حوالي 3200-3000 قبل الميلاد، وكانت ذات يوم الموقع الرئيسي لعبادة الإله أوزوريس ، وأصبحت فيما بعد أهم مقابر في مصر.

وأضاف التقرير: "تعتبر تلك المقبرة واحدة من أهم المواقع في البلاد، ولا تزال التصميمات الداخلية للعديد من المعابد والمقابر والكنائس الصغيرة في البلاد ملونة بشكل نابض بالحياة حتى بعد مرور آلاف السنين".

َوتابع أن ما يجعل َمقابر أبيدوس مميزة هو احتوائها على قاعة تسمى "قائمة أبيدوس للملوك" ، وهي عبارة عن قائمة تضم 72 فرعًا من فراعنة مصر منحوتة في الجدران بشكل مرتب ترتيبا زمنياً.