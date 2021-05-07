الجمعة 07 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: إعطاء 24.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

فرنسا: إعطاء 24.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن إعطاء 24.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.
 

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ433 ألفا و363 جرعة في اليوم الواحد. 

وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين خمسة أشهر.
 

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وصل إلى 79ر5 مليون حالة، فيما وصل عدد حالا الوفاة إلى 106 آلاف و11 حالة .
 

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و15 أسبوعا.
 

 يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أمس الخميس، أنه تم حتى الآن إعطاء 23.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.
 

وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ424 ألفًا و951 جرعة في اليوم الواحد. 

وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ستة أشهر.
 

وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 18 أسبوعًا.
 

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وصل إلى 77. 5 مليون حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 105 آلاف و792 حالة .
 

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و14 أسبوعًا.
 

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 23.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

فرنسا لقاحات كورونا كورونا كوفيد النمسا

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