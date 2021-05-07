صلاة التسابيح 2021.. حكمها وفضلها وكيفية أداءها في رمضان

في العشر الأواخر من شهر رمضان 2021 يرغب الكثير من المسلمين في معرفة كيفية أداء صلاة التسابيح لذلك يديرون محرك البحث العالمي جوجل، حيث حظي على نسبة مشاهدة عالية خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير دعاءها وكيفية أداءها وعدد ركعاتها و فضلها وحكم صلاتها.



دعاء صلاة التسابيح 2021

من صلوات النوافل التي تصلى في العشر الأواخر من شهر رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها وذلك لما فيها الليلة التي يعادل أجرها ألف شهر وهي ليلة القدر، ومن دعائها: “اللهم إني أسألك التوفيق والهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وعرفان أهل العلم اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك والتوكل عليك في الأمور كلها وحسن الظن بك الدائم”.



كيفية أداء صلاة التسابيح

الصلاة عبارة عن أربع ركعات بتشهد واحد دون التشهد في المنتصف حيث يقول مؤدوها أحد ألفاظ التسابيح التي تحل كل عسير وهى "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" وقد أضاف عليها البعض "لا حول ولا قوة إلا بالله" ويكررها في كافة أركان الركعات حتى تصل إلى 300 تسبيحة بنفس ضوابط حيث يقول مؤديها التسبيح السابق عقب قراءة الفاتحة والسورة القصيرة 15 مرة وعقب تسبيح الركوع المعتاد 10 مرات وعقب القيام "الاعتدال" 10 مرات وفي السجود 10 مرات عقب تسبيح السجود المعتاد ثم عقب القيام من السجود 10 مرات ثم في الاستراحة ما بين السجودين 10 مرات ثم في السجود مرة أخرى 10 مرات وبذلك يكون 75 تسبيحة تكرر في 4 ركعات.

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فضل وحكم صلاة التسابيح

هى صلاة مستحبة عند جمهور العلماء ولكن الإمام أحمد بن حنبل قال بعدم استحبابها (عدم سنتها وجواز فعلها) وأكد أنه ليس هناك دليل عن ورودها عن البني صلوات الله عليه بل هى صلاة متأخرة من التابعين أما جمهور العلماء أكدوا أن النبي صلوات الله عليه وسلم أوصى بها عمه العباس حيث تعد من مكفرات الذنوب ومفرجات الكروب ومسيرات الأمور العسيرة ويقضي بها الله سبحانه وتعالى الحاجات ويؤمن الروعات ويستر بها الله العورات وذلك نظرا لتكرار أحب ألفاظ التسليح إلى الله سبحانه وتعالى "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر".