الهند: الموجة الجديدة من جائحة كورونا تهدد التعافي الاقتصادي

وزارة المالية الهندية: الموجة الجديدة من جائحة كورونا تهدد التعافي الاقتصادي

أعلنت وزارة المالية الهندية، اليوم الجمعة، أن عمليات الإغلاق المحلية لاحتواء الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد تهدد معدلات النمو في البلاد خلال الربع الأول من العام المالي الذي بدأ في أول ابريل الماضي.



وجاء في تقرير وزارة المالية الهندية الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن زخم التعافي الاقتصادي قد اعتدل، ولكن هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الموجة الثانية من الجائحة سوف تكون لها تداعيات اقتصادية.



وأضاف التقرير أن قطاع الزراعة لا يزال يمثل نقطة مضيئة في عملية التعافي من خلال تسجيل معدلات قياسية في إنتاجية الحبوب الغذائية وسط توقعات بحلول موسم طبيعي للرياح الموسمية المطيرة.



وذكر التقرير أن التنبؤات بشأن موسم الرياح الموسمية المطيرة، والتراجع الطفيف للضغوط على اسعار النفط ربما يخفف الضغوط التضخمية على الغذاء والوقود.



وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع والتكاليف اللوجستية على الصعيد الدولي ربما يزيد من الضغوط على قطاعات التصنيع والخدمات، مضيفا أنه من المرجح أن يتأثر معدل التضخم الأساسي في المستقبل بالاضطرابات في سلاسل التوريد.

سجلت الهند اليوم الجمعة 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915.



ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليا 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083، وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.