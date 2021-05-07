مجلة بريطانية رائدة تدعو لزيارة مصر: أكثر الوجهات شعبية في إفريقيا

دعت مجلة "بيزنس ماترز" البريطانية الرائدة لزيارة مصر، واصفة إياها بأنها "أكثر الوجهات شعبية في إفريقيا"، وَرشحت لقرائها قائمة بأجمل خمس مدن مصرية قالت عنها أنها "تستحق الزيارة" في الوقت الحالي.

وقالت المجلة "إن مصر تتمتع بوجود أشعة الشمس الدافئة التي تدوم طوال العام، والشواطئ الرملية الجميلة، فضلا عن أن تملك واحدة من أقدم الحضارات في العالم بتاريخها الممتد لآلاف السنين"، مضيفة أن قضاء عطلة في مصر في الوقت الحالي "أمر لا بد منه لأي مسافر مغامر" .

وقدمت المجلة لمواطني المملكة المتحدة قائمة من خمس مدن مصرية، قالت عنهم بأن بهم أفضل وأجمل المواقع السياحية في البلاد.

-القاهرة.. عاصمة مصر الآسرة

وترأست القاهرة تلك القائمة، إذ وصفتها المجلة بأنها "عاصمة مصر الآسرة"، وقالت إنها يجب أن تكون "نقطة الانطلاقة" لكل من يقوم بزيارة البلاد.

وأضافت أن "القاهرة هي أكبر مدينة في مصر َودائما ما تجذب الزوار بتنوعها وبنيتها التحتية العالمية وأجواء لا يمكن العثور عليها إلا في العاصمة".

ولفتت إلى أن القاهرة تتميز باحتوائها عشرات المتاحف التي تقدم مجموعة متنوعة من المعروضات، من الفن الإسلامي إلى الآثار المصرية القديمة ، والحرف التقليدية، فضلا عن ان بها العديد من القصور والمباني التاريخية الرائعة.

وأوصت المجلة قراءها بزيارة "خان الخليلي" ووصفته بأنه "أجمل المواقع السياحية في العاصمة بفضل السلع والمنتجات الجذابة المعروضة للبيع وأهل المنطقة الكرام و الودودين".

-الجيزة.. إحدى عجائب الدنيا السبع

جاءت مدينة الجيزة في المرتبة الثانية في القائمة التي رشحتها المجلة، حيث قالت عنها "بيزنس ماترز" البريطانية بأن بها "إحدى عجائب الدنيا السبع" وهي أهرامات الجيزة التي تعد" السمة المميزة لمصر"، كما انها ثاني اكبر مدينة فى البلاد.

وتابعت المجلة: "بعد التجول في الأهرامات ، تابع رحلتك عبر الثقافة المصرية في المتحف المصري الكبير أو قم بالتجول في شوارع المدينة القديمة، ولا تنس مشاهدة غروب الشمس في الصحراء بين رمالها الذهبية".

-الأقصر.. متحف ضخم في الهواء الطلق

دعت المجلة البريطانية إلى زيارة مدينة الأقصر قائلة إنه "بفضل موقعها على ضفاف النيل، تفتخر الأقصر بالعديد من الآثار الغريبة والمحفوظة جيدًا. المدينة بأكملها تشبه متحفًا ضخمًا في الهواء الطلق سيأخذك قرونًا إلى الماضي!"

وأضاف تقرير المجلة: الأقصر بها العديد من المقابر والمعابد الأثرية التي كانت جزءًا من "وادي الفراعنة" ، كما أنها مكان دفن حكام مصر العظماء، ويوجد بها حوالي 40 مقبرة مثل مقبرة توت عنخ آمون والمواقع الشهيرة الأخرى مثل معبد الملكة حتشبسوت.

-الإسكندرية.. الركن الأوروبي في مصر

شملت القائمة التي رشحتها المجلة مدينة الإسكندرية، إذ وصفتها المجلة بأنها "الركن الأوروبي في مصر" بفضل هندستها المعمارية ذات الطراز الغربي، اذ انها تمثل مزيج من العمارة الأوروبية والنكهة الشرقية الأصيلة.

وذكرت المجلة البريطانية البارزة في تقريرها ان الإسكندرية هي "واحدة من أكثر المحطات شعبية في الجولات البحرية والرحلات اليومية التاريخية"، مشيرة إلى أن "السياح دائما ما يستمتعون بشواطئها ومنتجعاتها الأنيقة وممشاها الساحلي الجميل".

-الغردقة.. أفضل مكان لقضاء العطلة الصيفية

الغردقة هى المدينة الخامسة التي رشحتها المجلة، حيث قالت عنها" اذا كنت ترغب في الاستمتاع بالطبيعة ، فلا بد من الذهاب إلى الغردقه وشواطئها. هناك ، يمكنك الاسترخاء على أحد أجمل الشواطئ في العالم أو القيام بجولة طوال اليوم تشمل الغطس وعربات الكثبان الرملية ومشاهدة الدلافين الرائعة".