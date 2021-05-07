ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 156 مليوناً و719 ألفاً

الهند تسجل رقما قياسي جديد للحالات اليومية

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات، اليوم الجمعة، إلى 156 مليوناً و719 ألفاً و257 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و270 ألفاً و225 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 134 مليوناً و111 ألفاً و217 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

- البرازيل تسجل 73 ألف إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 73380 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 15 مليوناً في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية.

وقالت الوزارة إن السلطات سجلت أيضاً 2550 وفاة بـ"كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 416949.

- 13 إصابة جديدة بكورونا في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البلاد سجلت 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، الخميس، مقارنة مع 5 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، في بيان، إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى 17 من 7 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد- 19" في البر الرئيسي الصيني 90739، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

- اليابان تدرس تمديد الطوارئ حتى نهاية مايو

قال وزير الاقتصاد الياباني، الجمعة، إن حكومة بلاده ستسعى لتمديد حالة الطوارئ السارية حالياً في طوكيو و3 مناطق أخرى حتى نهاية مايو، في إطار الجهود الرامية لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير ياسوتوشي نيشيمورا أن تمديد حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوجو سيكون حتى 31 من مايو

وكان نيشيمورا يتحدث في بداية اجتماع للجنة خبراء لبحث الإجراءات المقترحة، والتي من المتوقع إقرارها رسمياً الجمعة.

وسينتهي تمديد حالة الطوارئ قبل أقل من شهرين على الموعد المنتظر لأوليمبياد طوكيو، ومن شأنه أيضاً أن يعزز الشكوك حول قدرة العاصمة اليابانية على استضافة دورة الألعاب الأوليمبية.

كانت اليابان تأمل أن يؤدي فرض حالة الطوارئ لفترة "قصيرة" إلى احتواء موجة رابعة من الإصابات، لكن نيشيمورا قال إن عدد حالات الإصابة في طوكيو وأوساكا لا يزال عند مستوى مرتفع.

- حصيلة كوورنا في ألمانيا تتجاوز 3 ملايين و491 ألفا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و491 ألفاً و988 بعد تسجيل 18485 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 84410 بعد تسجيل 284 وفاة جديدة.



- الهند تسجل رقما قياسيا للإصابات بـ414 ألفا

سجلت الهند، الجمعة، 414188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915.

ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حالياً 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083.

وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.



- 1110 إصابات جديدة بكورونا في مصر

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل أمس الخميس 1110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.