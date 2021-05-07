دراسة: انبعاثات الصين تتجاوز جميع دول العالم المتقدم فى 2019

دراسة: انبعاثات الصين تتجاوز جميع دول العالم المتقدم في 2019

ذكرت دراسة نُشرت اليوم الجمعة أن انبعاثات الصين السنوية من غازات الاحتباس الحراري في عام 2019 تجاوزت انبعاثات جميع الدول المتقدمة مجتمعة لأول مرة.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” ، قدر الدراسة التي أجراها مركز الأبحاث الأمريكي روديم جروب أنه بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الصين وحدها ساهمت بنسبة 27 % من انبعاثات مكافئات ثاني أكسيد الكربون العالمية (CO2e) في ذلك العام.



يشار إلى ان مكافِئات ثاني أكسيد الكربون هي وحدة قياس تُستخدم لتوحيد تأثير غازات الاحتباس الحراري المختلفة على المناخ.



وقالت الدراسة إن الانبعاثات العالمية وصلت إلى 52 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، بزيادة قدرها 11.4 % على مدى العقد الماضي.



وكانت حصة الصين البالغة 27 % من الانبعاثات العالمية أكبر بكثير من حصة الولايات المتحدة، التي احتلت المركز الثاني بنسبة 11 %.



ووفقًا للحسابات، صعدت الهند إلى المركز الثالث لأول مرة بنسبة 6.6 % من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون.



كما أشارت الدراسة إلى أن انبعاثات الصين قد تضاعفت ثلاث مرات منذ عام .1990 وزادت بنسبة 25 % خلال العقد الماضي.

و في وقت سابق ، أعلنت الصين رسميًا أنها ستسعى جاهدة للوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. من أجل تحقيق هذا الهدف، تتبنى الصين سياسات وإجراءات أكثر قوة وصرامة للقيام بعمل جيد في هذا الشأن الذي ستنتفع بموجبه البشرية جمعاء.



و في نفس السياق اتخذت جميع المناطق في الصين إجراءات فعالة لتعزيز التنمية الخضراء. حيث اقترحت قوانجدونج تحسين نظام التحكم المزدوج لاستهلاك الطاقة، وتعزيز ذروة انبعاثات الكربون حسب المناطق والقطاعات؛ كما حددت بكين الجدول الزمني وخريطة الطريق لحياد الكربون، وستعزز تعديل هيكل الطاقة والحفاظ على الطاقة في المجالات الرئيسية مثل النقل والبناء؛ وطالبت تشجيانج بزيادة نسبة الطاقة غير الأحفورية إلى 20.8٪ من نسبة الطاقة الأولية، وخفض نسبة الطاقة المركّبة التي تعمل بالفحم بمقدار نقطتين مئويتين.