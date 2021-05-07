نائب محافظ القاهرة تقود حملة لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق فجر اليوم (صور)

أعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة عن مواصلة متابعة قرارت الغلق الخاصة بالمحال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك من خلال عمل المنطقة الجنوبية وأحيائها بتنفيذ أكبر حملة شهدتها المنطقة، بقيادة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وبمشاركة رؤساء الأحياء المعنية بالحملة والقوات الشرطية والسلطة التنفيذية، يأتى ذلك، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وشددت المهندسة جيهان عبدالمنعم على رؤساء الأحياء بطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وبقوة القانون، وأكدت على عدم التهاون أو التراخى مع المخالفين.

ودعت عبدالمنعم لتكاتف جميع المواطنين والسلطة التنفيذية يد بيد حتى تجاوز الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية وطننا الغالى.

فى سياق متصل قادت نائب المحافظ حملة مكبرة بنطاق حى حلوان للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشان غلق المحال والمطاعم والمقاهى والكافيهات فى الموعد الذى حددته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا فى التاسعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالى ولمدة أسبوعين، حيث قامت بالمرور على بعض الشوارع والميادين العامة بنطاق حى حلوان.

وقد شمل المرور ميدان المحطة وأمام سينما ماجدة والعزبة البحرية والشارع المؤدي للكورنيش وشارع حفني أبو جبل.

كما تابعت تنفيذ الحملات بجميع أحياء المنطقة الجنوبية، وتم تنفيذ حملة بحي المقطم شارع ٩ وبعض الشوارع الرئيسية وتم غلق بعض المقاهى والمحلات.

وبنطاق حي الخليفة تمت متابعة تنفيذ قرار الغلق بشارع محمد علي وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ومصادرة عدد كبير من الشيشة.

وفى ذات السياق قامت نائب المحافظ بمتابعة مجهودات حى دارالسلام، حيث تم غلق ٥ محال و٢مقهى ومصادرة ١٨ شيشة.

كما تم تنفيذ حملة مكبرة بحى المعادى شملت شارع أحمد زكي وشارع ٩ وشارع زهراء المعادي الرئيسي وشارع الخمسين وشارع ١٥١ وشارع دمشق وأمام الإدارة التعليمية وشارع مصطفى كامل وشارع نيركو وبنطاق الحي.

واستمر حى البساتين وحى مصر القديمة وحى السيدة فى تنفيذ، الحملات المكبرة على المطاعم والمحال التجارية والكافيهات ومصادرة عدد كبير من الشيشة وتحرير محاضر فورية للمحال المخالفة وايضا تحرير عدد كبير من محاضر عدم ارتداء الكمامة الواقية.

ووجهت نائب المحافظ رؤساء الاحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر؛ للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا. وأكدت أيضا على ضرورة الاستمرار فى العمل ليل نهار وبذل كافة الجهود لتنفيذ قرارات الدولة، إلى جانب المتابعة وتكثيف الحملات اليومية والليلية وأيضا حملات رفع الإشغالات والمخلفات، بالإضافة لحملات الرش والتعقيم بجميع الشوارع والمؤسسات.

كما شددت على ضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية لرؤساء الأحياء على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا بأن يكون موعد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر.

كما وجهت بضرورة تحرير المخالفات لغير الملتزمين والتأكيد على مواعيد غلق المحلات والأنشطة التجارية والترفيهية وعدم التهاون مع أى مخالفات وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وناشدت المواطنين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التى اتخذتها الدولة من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، فى إطار التعامل مع فيروس كورونا وعلى رأسها تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتجمعات، للمرور بالظروف الاستثنائية التى فرضتها علينا جائحة كورونا لضمان السلامة للجميع.

وأكدت نائب المحافظ على أهمية ارتداء الكمامة لجميع المواطنين وأيضا التنفيذيين والقائمين على متابعة تنفيذ القرار وتطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات للحد من انتشار الإصابة بالمرض وبما يضمن سلامة الجميع.

ولفتت نائب المحافظ إلى أن هذا القرار يسرى اعتبارًا من الخميس 6 مايو 2021 ولمدة أسبوعين ستكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء، والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات (الديليفري) للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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