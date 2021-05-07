3 جرحى برصاص تلميذة بالصف السادس الابتدائى في مدرسة أمريكية

3 جرحى برصاص تلميذة بالصف السادس ابتدائي في مدرسة أمريكية

أطلقت تلميذة في الصف السادس ابتدائي النار في مدرستها بولاية آيداهو غربي الولايات المتحدة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة قبل أن تتمكن معلمة من تجريدها من السلاح.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية قال ستيف أندرسون قائد شرطة مقاطعة جيفرسون خلال مؤتمر صحفي: " قرابة الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة، استلت تلميذة في الصف السادس ابتدائي مسدسا من حقيبة ظهرها. وأطلقت رصاصات عدة داخل المنشأة وأصابت ثلاثة أشخاص بجروح. اثنان منهم تلميذان والثالث موظف في المدرسة".

وطمأن قائد الشرطة بأن الجرحى الثلاثة نقلوا إلى المستشفى وجروحهم طفيفة.

و وفقا لأندرسون فإنه "أثناء إطلاق النار، جردت معلمة التلميذة من السلاح و احتجزتها إلى أن ألقت الشرطة القبض عليها".

و تعذر على قائد الشرطة تحديد دوافع الطفلة في الحال، و اكتفى بالقول إن الفتاة بدأت بإطلاق النار في بهو مدخل المدرسة ثم واصلته في الخارج.

و لم تكشف الشرطة عن اسم الطفلة ولا عن عمرها، لكن تلامذة الصف السادس ابتدائي في الولايات المتحدة يترواح عمرهم في الغالب بين 11 و 12 عاما.

و تعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كل مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجددا للنقاش حول تفشي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.

و في 2020 قتل في الولايات المتحدة أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري، بما في ذلك في حالات انتحار، وفق موقع "غان فايلنس أركايف".

و في وقت سابق شهدت الولايات المتحدة الأمريكية حادث إطلاق نار مروع حيث قتل 9 أشخاص وأصيب 60 آخرون، جراء إطلاق نار عشوائى داخل منشأة تابعة لشركة الخدمات البريدية بالقرب من مطار إنديانابوليس فى ولاية إنديانا الأمريكية.

وأوضحت المتحدثة باسم شرطة مدينة إنديانابوليس، جينى كوك، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار .

وأضافت كوك أنه عندما وصل الضباط كان هناك إطلاق نار نشط، مؤكدة على أن مطلق النار المزعوم "انتحر" بعد أن قتل 8 أشخاص على الأقل، وإنه تم نقل العديد من الضحايا إلى مستشفيات مختلفة فى المنطقة. وأوضحت الشرطة أن أشخاصا عدة أصيبوا بالرصاص لكنها لم تؤكد عددهم أو حالتهم، هذا فيما دعا السرجنت جون بيرين الذى يعمل فى قسم الإعلام بشرطة ولاية إنديانا أقارب موظفى فيديكس إلى التجمع فى فندق هوليداى إن المحلى.