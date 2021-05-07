الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رواندا: نعمل على إنشاء أول مصنع للقاحات الحمض النووى الريبوزى بأفريقيا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

قال الرئيس الرواندي بول كاجامي إن بلاده تجري محادثات لإنشاء أول مصنع للقاحات mRNA "الحمض النووي الريبوزي المرسال" في أفريقيا في الوقت الذي تكافح فيه القارة جائحة فيروس كورونا.

وتابع كاجامي خلال حدث افتراضي هذا الأسبوع نظمته اللجنة المستقلة للتأهب والاستجابة لمواجهة الأوبئة: "تعمل رواندا مع الشركاء لجلب أول منشأة لتصنيع لقاح الحمض النووي الريبوزي في إفريقيا". ولم يدل بمزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويوجد في أفريقيا عدد محدود من منشآت التصنيع من أي نوع، ومعظم ما هو موجود يمكنه فقط تغليف وتوزيع التطعيمات- ما يسمى بمرافق التجهيز النهائي - بدلاً من صنع المكونات اللازمة للجرعات.

وحتى الآن، تم تطعيم حوالي 20 مليون أفريقي فقط من أصل قارة يبلغ عدد سكانها 1.3مليار نسمة  ضد فيروس كوفيد.19-

 

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس  843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (593،148 وفاة)، والبرازيل (414،645 وفاة)، والهند (230،168 وفاة)، والمكسيك (218،007 وفيات)، وبريطانيا (127,570 وفاة).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

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