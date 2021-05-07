ضبط مدير مخبز بلدى لتصرفه فى 2 طن دقيق مدعم بسوهاج

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، حملة تموينية مكبرة على الأسواق لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق؛ لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 49 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط صاحب مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز المراغة لتجميعه كمية 2 طن من الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز لبيعها في السوق السوداء بقصد الاستيلاء على الدعم وتحقيق مكاسب ماليه غير مشروعة.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط "7" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"4" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"5" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و"4" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و"6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"4" قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وانهت الحملة أعمالها بضبط "4" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و"5" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"4" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجـــاري عرض المتهمين على النيابة العامة.



وفي سياق متصل تم ضبط‏ 131 مخالفة تموينية في مجال الرقابة على المخابز بسوهاج، حيث أكد المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج، أنه تم ضبط 121 مخالفة تموينية للمخابز، تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتهريب، وتجميع، وتوقف، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.

وأضاف إبراهيم، أنه تم ضبط 10 مخالفات بالمرور على الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجاري، وعدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأعلى من السعر المحدد، وتجار تموين.