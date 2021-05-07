زوج يذبح زوجته وأبناءه الستة بقرية الغرق فى الفيوم

أقدم صاحب مخبز على ذبح زوجته وأبناءه الستة 3 بنات و3 أولاد بمحافظة الفيوم، منذ قليل، بسبب خلافات عائلية.

وتلقي اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بمقتل ربة منزل وأبنائها بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا، وانتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين العثور على 7 جثث لسيدة و6 أطفال بأعمار متفاوتة.

وذكرت التحريات الأولية أن الأب هو من قام بذبح زوجته وأبناءهما، وتجري الآن قوات الأمن فحص مسرح الجريمة، بعد أن تم إخطار النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية.

وشهدت أيضاً قرية فيديمين مذبحة عائلية منذ شهر،حيث قتل رجل زوجته ونجله وشقيقة زوجته وإصابة نجله الثاني وحماته بسبب خلافات عائلية بالفيوم.

وتمكنت المباحث الجنائية بالفيوم برئاسة اللواء صبري العزب مدير المباحث الجنائية من كشف تفاصيل واقعة إطلاق النار على أسرة بقرية فيديمين بمركز سنهور ومقتل وإصابة البعض من أهل زوجته وأولاده.

وكان قد تلقي اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من مامؤر مركز شرطة سنهور يفيد بالحادث بعد إبلاغ الأهالي للمركز بالواقعة.

وعلي الفور أصدر مدير المباحث تعليماته للمقدم محمد عشري رئيس مباحث مركز سنهور والرائد محمد الهاين معاون المباحث بسرعة فرد كردون أمني والسيطرة على الموقف وسرعة ضبط الجاني وتبين من تحرياتهم أن المتهم يدعي "عمرو ناصر"( 35 عام ـ مقيم بالقرية) قام بإطلاق النيران علي زوجته وأبنائه الاثنين وشقيقة زوجته ووالداتها داخل منزلهم إثر مشاجرة نشبت فيما بينهم على خلفية رفض أسرة زوجته بعودة زوجته لمنزلها.