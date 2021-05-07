الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 50 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية فى الغربية

غلق وتشميع
غلق وتشميع

أعلنت محافظ الغربية، غلق 44 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

 

وناشد محافظ الغربية،أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
 

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات، مشددًا على تطبيق قرارات الدولة التي وصفها بأنها تقي الجميع من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم إخلاء كورنيش طنطا من التجمعات، وفض أي تجمعات في مراكز ومدن المحافظة.

 

كما تابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة ،حيث تم فض عدد (١٧) سوقا، وعدد (٤) أفراح ومآتم، وغلق وتشميع عدد (٩) مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.

 

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد (٩٠٧٣) محضرا للأفراد وعدد (٦٢٢) محضرا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض عدد (١٦٩٤) سوق، عدد (٥٨٤) فرح ومأتم وتشميع وغلق (١١٧٩) مركز للدروس الخصوصية منذ يوم ٢٠٢١/١/١٦.

 

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة.

 

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ كلًا من نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالإشراف على الحملات التفتيشية التي تتم بجميع المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على تواجد رؤساء المراكز والمدن ونوابهم باستمرار في الشارع لفض التجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

وشدد محافظ الغربية على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها سواء من قِبَل الأفراد أو المنشآت حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وتنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وفي السياق ذاته، نظم حي أول طنطا بمحافظة الغربية برئاسة عادل داود رئيس الحى، و تحت إشراف طارق رحمي محافظ الغربية، حملة مكبرة بشوارع مدينة طنطا لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإغلاق الكافتيريات والمحلات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وشهدت مدينة طنطا التزاما كبيرا من جميع المحلات والمنشأت التجارية وخلت معظم شوارع المدينة من المارة.

وقام حي أول طنطا برئاسة عادل داود ، بتنظيم حملة لتطهير شوارع المدينة ورشها بالكلور والمطهرات وتطهير واجهات المحلات والعمارات السكنية، بمشاركة معدات حي أول طنطا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية.

تطبيق الإجراءات عدم ارتداء الكمامة غلق وتشميع صحة المواطن الوحدات المحلية خلال 24 ساعة عدم ارتداء مجلس الوزراء أصحاب المحلات فيروس كورونا قرارات الدولة السكرتير العام محافظة الغربية فيروس كورونا المستجد قرارات الحكومة قرارات مجلس الوزراء تفشي فيروس كورونا منع التجمعات الاجراءات الاحترازية الحد من إنتشار فيروس كورونا

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

إغلاق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى 5 أيام أمام القادم من ميدان الرماية

زوج يذبح زوجته وأبناءه الستة بقرية الغرق فى الفيوم

إصابة أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز بكورونا

مركز الفلك الدولى يتوقع سقوط الصاروخ الصينى الأحد المقبل

ترحيل هندي مصاب بكورونا فور وصوله مطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟