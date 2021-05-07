مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء فى سوهاج

استقبل مستشفى المنشاه المركزي جنوب محافظة سوهاج ربة منزل جثة هامدة صعقها التيار الكهربائي إثر ملامسة يدها إحدى الاسلاك المكشوفة حال قيامها ببعض الأعمال المنزلية وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه بلاغا من المستشفى المركزي بوصول “هبه . ا . ت . ح” 32 سنة ربة منزل – وتقيم دائرة المركز ” جثة هامدة ” إدعاء صعق كهرباء .

بالإنتقال والفحص وسؤال كلاً من :- زوجها “أحمد . ه . ر . ا” 40 سنة عامل وشقيقها “حموده . ا . ت . ح” 27 سنة عامل – ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه حال قيام المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحدي الأسلاك العارية مما أدي إلي صعقها ووفاتها ونفيا الشبهة الجنائية .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وفي سياق متصل تكثف وحدة الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، من جهودهما لانتشال جثة طالب، لقي مصرعه غرقا قبل قليل أثناء قيامه بالاستحمام بنهر النيل هربا من حرارة الجو، بناحية قرية شطورة، التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بغرق طالب أثناء قيامه بالاستحمام بنهر النيل بقرية شطورة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل اللواء جلال أبو سحلي نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور وضباط وحدة مباحث مركز طهطا، الي موقع الحادث وتبين من التحريات الأولية غرق هاني نبيل فوزي 14 عاما أثناء قيامه بالاستحمام بنهر النيل بقرية شطورة هربا من الحر، لقي مصرعه غرقا لعدم اجادته السباحة.ف

تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتحاول الان البحث عن الجثمان، تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.