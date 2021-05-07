دراسة أمريكية: عدد وفيات كورونا عالميا ضعف التقديرات الرسمية

أظهرت دراسة أمريكية جديدة مثيرة للجدل أن عدد الوفيات بسبب كورونا على مستوى العالم ضعف العدد الرسمي البالغ 3.24 مليون وفاة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليست استثناء.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن في تحليل جديد، إن أكثر من 905 آلاف شخص ماتوا بسبب كوفيد19- في الولايات المتحدة، بزيادة 57 % عن العدد الرسمي. وهذا يعتبر أكثر من أي دولة أخرى.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فإن الحصيلة الرسمية الأمريكية تبلغ حوالي 580 ألف وفاة، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الوفيات على مستوى العالم يقترب من 7 ملايين وفاة، وهو أكثر من ضعف الحصيلة الرسمية البالغة 24ر3 مليون، وهو ما سجلته جامعة جونز هوبكنز.

وفي الوقت الذي رحب فيه البعض بالدراسة باعتبارها مؤشرًا أكثر دقة للتكلفة الحقيقية لاعداد الارواح المفقودة بسبب الجائحة، رأى آخرون أن هناك احتمال لوجود مبالغة في تلك التقديرات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.