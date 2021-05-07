إصابة عامل تعدى عليه شخصين بالضرب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب عامل يقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج بجروح قطعية متفرقة بالجسم تعدى عليه شخصين بالضرب بسكين وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة على الجيرة وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة المنشاة بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "جلال . ا . ج . ا" 25 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصابً بجروح قطعية متفرقة بالجسم.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤاله شقيقه "خالد . ا . ج" 27 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية اتهم كلاً من عبد الرحمن . ح . ا . ع، 25 سنة عامل، ونجل عمه أحمد . ع . ا . ع، 16 سنة طالب، ويقيمان بذات الناحية بالتعدي على المذكور بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة على الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين والأداة المستخدمة "سكين" بحوزة الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق متصل، أصيب طفل في الخامسة من عمره يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج باشتباه نزيف داخلي بالمخ صدمه جرار زراعي حال لهوه أمام منزله وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول الطفل "آدم . أ . خ . ع" 5 سنوات ويقيم / دائرة المركز، مصابًا باشتباه نزيف داخلي بالمخ ادعاء حادث جرار زراعي.

بالانتقال والفحص وسؤال والده أحمد . خ . ع . م 35 سنة سائق – ويقيم بذات الناحية، أقر بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل إصطدم به جرار زراعي قيادة “أحمد . م . ع . ا” 23 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه إصابته ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.