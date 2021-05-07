احتراق موتور رى و3 أشجار نخيل بسبب ماس كهربائى بسوهاج

شهدت قرية الحسامدة دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج اندلاع حريق بموتور ري وامتد إلى 3 أشجار نخيل، بسبب ماس كهربائي بالموتور، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد بتلقي مركز شرطة طما بلاغا بنشوب حريق بناحية الحسامدة / دائرة المركز.

وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بموتور ري ملك مصطفى ا م 56 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية وامتد لـ 3 أشجار نخيل ملكه، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكور أقر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بموتور الري، وأضاف باحتراق موتور الري وأشجار النخيل ونفي الشبهة الجنائية.

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق متصل شهدت قرية الساحل بحري بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج اندلاع حريق في منزل بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز وامتدت النيران لمنزل مجاور أسفر عن احتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغا بنشوب حريق بمنزل بناحية الساحل بحري / دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "محمد . ن . ت . ب" 26 سنة عامل، وامتد لمنزل مجاور ملك "فوز رمضان . م . ع" 50 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين أقرا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فـي وجود مصدر حراري بمنزل الأول وأضافا بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.