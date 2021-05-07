خبراء: كندا قد تجد صعوبة في الوصول إلى مناعة القطيع

قال خبراء كنديون، إنه قد لا يتم الوصول إلى مناعة القطيع في كندا، لكن العودة إلى الحياة المماثلة لتلك التي كانت قبل كوفيد-19 ممكنة من خلال التطعيم.



وتتحقق مناعة القطيع عندما يكون عدد كاف من الأشخاص محصنين ضد الفيروس، إما من خلال اللقاحات أو العدوى الطبيعية أو مزيج من الاثنين معا.



وقال البروفيسور بول توبر من قسم الرياضيات بجامعة سيمون فريزر لشبكة "سي تي في نيوز" الكندية إن مناعة القطيع من غير المرجح أن تحدث مع كوفيد-19 لعدة أسباب.



وينتقل الفيروس في جميع أنحاء العالم، مما يعني أنه يعاد إدخاله في أماكن مختلفة عبر الحدود. وقال إن اللقاحات لا تبدو فعالة تماما ضد بعض السلالات الجديدة.



وقال تابر: "لذا، أعتقد أن ما يرجح حدوثه هو أن ينتهي بنا المطاف في وضع مثل الأنفلونزا الموسمية". "علينا أن نتعايش مع الإنفلونزا، وأعتقد أن شيئا مشابها سيحدث مع كوفيد". وقال إن مستوى المناعة بين السكان يتغير أيضا مع السلالات، وخاصة السلالات الأكثر قابلية للانتقال.



وقالت سارة أوتو، الأستاذة في جامعة بريتش كولومبيا، إن من الصعب تحديد معدل تكاثر المرض ، مما يجعل من الصعب تحديد هدف مناعة القطيع. وأوضحت إن معدل تكاثر المرض هو عدد الأشخاص الإضافيين المصابين بفيروس كوفيد-19، والذي تغير أيضا بسبب السلالات.



وقالت إن كندا قد تفتقر أيضا إلى مناعة القطيع لأن الناس لا يزالون عرضة للإصابة بعد التطعيم، حتى لو كانوا أقل عرضة للإصابة بالأعراض. وأوضحت أوتو: "لا نعرف حتى الآن مدى فعالية اللقاحات في الحد من انتقال العدوى من شخص لآخر وهذا مهم للغاية".

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.