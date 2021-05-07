الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق تعلن عن مقتل 3 من قيادات «داعش» جنوبى بغداد

عناصر من الجيش العراقي
عناصر من الجيش العراقي

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، عن قتل 3 من قيادات تنظيم "داعش"، واعتقال رابع في عمليات متفرقة شملت مناطق ببغداد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع" العراقية، أوضح جهاز مكافحة الإرهاب في بيان صحفي أن "قطاعات بجهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليات متفرقة بمناطق بمحافظة بغداد أسفرت عن القبض على أمير قاطع ما يسمى الجنوب المكنّى أبو حنان".

وذكر البيان: "بعد التحقيق مع المعتقل والمعلومات التي تم الحصول عليها منه تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تنفيذ عمليات في مناطق الحركاوي بناحية اليوسفية ومنطقة الدورة والرضوانية والزيدان، أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر داعش يعملون في (ولاية جنوب بغداد) وهم كل من أبو أسامة وأبو ربيع وأبو سارة وسبق لهم المساعدة في تنفيذ العملية الانتحارية في ساحة الطيران ببغداد قبل أشهر".

وتعهد جهاز مكافحة الإرهاب في بيانه بأنه "لن يهدأ، وتنظيم داعش لن يهنأ والأيام القادمة ستكون ضرباتنا أشد وأقسى على عناصرهم الجبانة".

وتشهد مناطق متفرقة من العراق بشكل شبه يومي عمليات عسكرية وأمنية تشارك فيها مختلف قطاعات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وطيران الجيش والقوة الجوية بمساندة من قبل قوات التحالف الدولي لمطاردة فلول داعش التي تنشط بين الحين والآخر في تنفيذ عمليات بمناطق متفرقة من البلاد.

وفي وقت سابق، شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، على ضرورة تنشيط القوات الأمنية والجهد الاستخباراتي والأمني وتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات تنظيم "داعش" وتجفيف منابعه وتدمير حواضنه.

وبحث الكاظمي مع قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية والبيشمركة ووزراء الداخلية والدفاع والمالية، سبل بسط الأمن والاستقرار في البلاد على ضوء الأحداث التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، وفقاً لقناة "العربية" الإخبارية.

كما ناقش المجتمعون سبل التنسيق بين مختلف القوات الأمنية الاتحادية والبيشمركة, خاصة في المناطق ذاتِ المسؤولية المشتركة من أجل وضع خطط لمواجهة الخروقات الأمنية.

داعش العراق بغداد قيادات عراق

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