خبير بلجيكى يتحدث عن قرب انتهاء جائحة كورونا فى بلاده

أكد الأخصائي البلجيكي في علم الفيروسات ستيفن فان دوخت، أن بلاده تشارف على تجاوز جائحة كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، أشار فان دوخت إلى أن كافة مؤشرات الوباء "تسير في الاتجاه الصحيح" منذ عدة أسابيع، ما يعني أن الأزمة الصحية "على وشك الانتهاء".

وأكد أن العودة للحياة الطبيعية بشكل كامل لن تتم دون تطعيم حوالي 80% من المواطنين، مناشدا الجميع الاستمرار في اتباع إجراءات الوقاية المعروفة.

وحول إمكانية حدوث موجة جديدة من الوباء في حال مضت الحكومة قدما في رفع القيود، عبر فان دوخت عن ثقته بأنها ستكون أقل حدة من سابقاتها.

وسجلت السلطات الصحية البلجيكية 24406 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1003746.

أما عدد ضحايا كوفيد 19، فقد وصل إلى 24406 بتسجيل 39 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.