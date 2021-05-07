رئيس وزراء أستراليا: انتهاء حظر السفر للعائدين من الهند 15 مايو

رئيس وزراء أستراليا: من المتوقع انتهاء حظر السفر للعائدين من الهند 15 مايو

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إنه يعتقد أن لن يكون هناك حاجة لتمديد التشريع الذي يحظر المسافرين القادمين من الهند- بمن فيهم المواطنون الأستراليون- من دخول البلاد إلى ما بعد 15 مايو.



وتابع موريسون في مؤتمر صحفي حيث أعلن أن رحلات العودة إلى الوطن ستبدأ من ذلك التاريخ: "أمر الأمن الحيوي هذا يعمل تمامًا وفقا لما كان مقررًا، وسيظل ساريًا دون تغيير حتى 15 مايو".



وأضاف "سيكون [الأمر] قد أنجز مهمته بحلول ذلك الوقت، ونتيجة لذلك، لا نرى أي حاجة لتمديده إلى ما بعد ذلك التاريخ".



وقال موريسون إنه من المتوقع أن تصل ثلاث رحلات طيران مستأجرة للعودة إلى الوطن تحمل "الحالات الأكثر إلحاحا" في ولاية الإقليم الشمالي في مايو.



وعلقت أستراليا في أواخرأبريل رحلات الركاب القادمة من الهند حتى 15 مايو حيث تواصل الدولة الواقعة في جنوب آسيا مواجهة اعداد قياسية من تفشي كوفيد.19-



وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة، خاصة وأن حكومة كانبرا قالت إن أي شخص يحاول تحدي القواعد الجديدة سيتعرض لغرامات تصل إلى 66600 دولار أسترالي (أكثر من 51800 دولار أمريكي)، أو السجن لمدة خمس سنوات أو بكلا العقوبتين.



وسجلت الهند رقما قياسيا عالميا قاتما آخر بلغ 412 ألفا 262 حالة إصابة بكوفيد19- حيث قال المسؤولون إن "السلالة المتحورة المزدوجة" يمكن "ربطها" بالموجة الثانية القاتلة التي تجتاح ولايات مختلفة.



وأظهرت بيانات حكومة أن الهند سجلت 3980 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال 24 ساعة، مما يجعلها أكثر الأيام وفيات في البلاد منذ بدء الجائحة. وزاد اجمالي عدد الوفيات إلى 230 الفا و 168 حالة.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.