الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ بنى سويف يقوم بجولة مسائية بناصر لمتابعة تنفيذ قرارات الوزراء

نائب المحافظ
نائب المحافظ

قام بلال حبش نائب محافظ بني سويف بجولة تفقدية بمركز ومدينة ناصر في إطار تنفيذ توجيهات  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية  والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها  بداية من مساء اليوم، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

رافقه خلالها: على ناصر رئيس مركز ومدينة ناصر ،وعدد من مسؤولى الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية

وتفقد نائب المحافظ شوارع وميادين المدينة ، بالتوازي مع تنفيذ جولات موسعة بباقي مدن المحافظة يشرف عليها قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية،للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة فى الساعة 9 مساءً اليوم الخميس وحتى 21 مايو الشهر الجاري لمدة أسبوعين درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس.

مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات" الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية وكذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال أجازة عيد الفطر المبارك

وناشد نائب المحافظ خلال جولته المواطنين بأهمية الإلتزام باستعمال وسائل الحماية الشخصية وفي مقدمتها الكمامة الواقية ، مؤكدا على  اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، موجها بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة يوميا على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء ، مشددا على أنه لا تهاون في تطبيق القانون والغرامات الفورية على المخالفين ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين ، والدفع بجهود مجابهة تداعيات كورونا.

فيما قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بجولة مسائية موسعة بمدينة بني سويف تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية  والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها  بداية من مساء اليوم، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا

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مجلس الوزراء بني سويف محافظ بني سويف نائب محافظ بني سويف غلق المحال التجارية

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