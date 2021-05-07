الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 47 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية بكفر شكر

حملة مكبرة بكفر الشيخ
حملة مكبرة بكفر الشيخ

شنت الأجهزة المحلية والتنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر، برئاسة اللواء هشام رفعت، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة على كافة المقاهى والمحال والمطاعم والكافيهات والصيدليات وكافة المنشآت التى يشملها قرار الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً حفاظا على صحة وأرواح المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 47 محضرًا لعدم ارتداء كمامة ومخالفة قرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومخالفة تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة قانونا، وذلك بالمشاركة مع قوات الشرطة وبإشراف مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز.

وأكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أن حملات المرور على كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا مستمرة بهدف متابعة الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بهدف فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أومحسوبية إطلاقا. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا هدفها الأول الحفاظ على صحة وأرواح أهالينا المواطنين من عدوى انتشار الفيروس بين المواطنين، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة مهم جدا من أجل الحفاظ على صحتهم وأرواحهم، وتطبق الغرامة من أجل هذا السبب وتنفيذا للقانون. 

وناشد رئيس المركز والمدينة جموع المواطنين وأصحاب المحتا والمطاعم والمقاهي والكافتريات وجميع من يشملهم قرار الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً بضرورة الحرص والاهتمام والالتزام بتعليمات مجلس الوزراء والغلق مباشرة فى الموعد المحدد قبل حضور الحملات لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ودفع الغرامة المالية والمقررة قانونا.

مواجهة فيروس كورونا الكمامة قرارات مجلس الوزراء لواء هشام رفعت كفر شكر

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